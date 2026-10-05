2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü, "ışıkla kontrol edilen iyon kanalları ve optogenetik alanındaki keşifleri" nedeniyle Karl Deisseroth, Peter Hegemann ve Georg Nagel’e verildi.

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HABERİN ÖZETİ Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü 2026 yılında 3 kişiye verildi! İşte o isimler 2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü, "ışıkla kontrol edilen iyon kanalları ve optogenetik alanındaki keşifleri" nedeniyle Karl Deisseroth, Peter Hegemann ve Georg Nagel’e verildi. Ödül, 2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü'dür. Ödülün sahipleri Karl Deisseroth, Peter Hegemann ve Georg Nagel'dir. Ödülün nedeni, "ışıkla kontrol edilen iyon kanalları ve optogenetik alanındaki keşifleri"dir.

Nobel Komitesi'nin açıklamasında, Hegemann ve Nagel'in kanalrhodopsin olarak bilinen bir proteini keşfettiği, ardından Deisseroth'un "bu proteini sinir hücreleri için ışıkla kontrol edilen bir anahtara dönüştürdüğü" belirtildi.

Komite, bu çalışmanın "sinirbilimde yeni bir dönemin temelini attığını" da ekledi.