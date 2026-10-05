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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 12:33
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 12:51

Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü 2026 yılında 3 kişiye verildi! İşte o isimler

2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü bu sene 3 kişiye verildi. Karl Deisseroth, Peter Hegemann ve Georg Nagel ödülün sahibi oldu.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü 2026 yılında 3 kişiye verildi! İşte o isimler
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 12:33
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 12:51

2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü, "ışıkla kontrol edilen iyon kanalları ve optogenetik alanındaki keşifleri" nedeniyle Karl Deisseroth, Peter Hegemann ve Georg Nagel’e verildi.

HABERİN ÖZETİ

Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü 2026 yılında 3 kişiye verildi! İşte o isimler

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü, "ışıkla kontrol edilen iyon kanalları ve optogenetik alanındaki keşifleri" nedeniyle Karl Deisseroth, Peter Hegemann ve Georg Nagel’e verildi.
Ödül, 2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü'dür.
Ödülün sahipleri Karl Deisseroth, Peter Hegemann ve Georg Nagel'dir.
Ödülün nedeni, "ışıkla kontrol edilen iyon kanalları ve optogenetik alanındaki keşifleri"dir.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü 2026 yılında 3 kişiye verildi! İşte o isimler

Nobel Komitesi'nin açıklamasında, Hegemann ve Nagel'in kanalrhodopsin olarak bilinen bir proteini keşfettiği, ardından Deisseroth'un "bu proteini sinir hücreleri için ışıkla kontrol edilen bir anahtara dönüştürdüğü" belirtildi. 

Komite, bu çalışmanın "sinirbilimde yeni bir dönemin temelini attığını" da ekledi.

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#Nobel Fizyoloji Veya Tıp Ödülü
#Karl Deisseroth
#Peter Hegemann
#Georg Nagel
#Optogenetik
#Dünya
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