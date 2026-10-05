Yemen ordusu, Husilere karşı 'kurtuluş savaşı' başlattı! Arap koalisyonu 100 savaş uçağıyla katıldı

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İstanbul
Hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasında şiddetli çatışmalara sahne olan Yemen'de ordu, Husilere karşı "kurtuluş savaşı" başlattıklarını açıkladı. Taiz başta olmak üzere çeşitli cephelerde çatışmalar şiddetlendi.
Yemen ordusu Babulmendeb'te kontrolü ele geçirdiğini duyururken İran destekli Husiler kontrolün kendilerinde olduğunu savundu.
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen ordusunun başlattığı harekata 100 savaş uçağıyla hava desteği sağladığını ve şu ana kadar 324 hedefi imha ettiklerini duyurdu.
Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Macid Abdullah en-Nezili, yaptığı açıklamada, Husilere yönelik, savunma tahkimatlarının yanı sıra topçu mevzileri ve roketatarları hedef alan 1122 "hassas saldırı" düzenlendiğini ifade etti.
Husilerin ikmal hatları ve araçlarının yanı sıra takviye birliklerinin, askeri yığınaklarının, yönetim birimleri ile komuta ve kontrol merkezlerinin hedef alındığını ifade eden Nezili, kuzeydeki Sada ve Cevf ile batıdaki Taiz ve sahil cephelerinde gerçekleştirilen saldırılarda savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA), topçu birlikleri, füzeler, çok namlulu roketatarlar ve keskin nişancıların kullanıldığını aktardı.
Nezili, saldırı sonuçlarına göre Husilerden 1747 kişinin öldüğünü veya yaralandığını, 364 aracın, askeri ekipmanın ve askeri nakliye ile ikmal aracının imha edildiğini veya kullanılamaz hale getirildiğini kaydetti.
Nezili'nin son açıklamasına ilişkin Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.
Nezili, saldırıların hangi zaman diliminde gerçekleştirildiğine ilişkin bilgi vermezken, dün sabah yaptığı açıklamada 97 operasyonda 260 Husi unsurunun öldüğünü veya yaralandığını, 44 aracın ve askeri nakliye ve ikmal aracının imha edildiğini veya kullanılamaz hale getirildiğini duyurmuştu.
Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad Muhammed el-Alimi, dün devlet televizyonunda yayımlanan videosunda, Husilerin elindeki toprakların geri alınması ve devlet egemenliğinin ülkenin tamamında hakim kılınması için geniş kapsamlı askeri operasyonlar başlattıklarını ifade etmişti.
Yemen'de Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'nın ve bazı vilayetlerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından iç savaş başladı. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Mart 2015'te Yemen hükümetine destek amacıyla ülkeye müdahale etti.