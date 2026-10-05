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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 12:42
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 12:42

Yemen ordusu, Husilere karşı 'kurtuluş savaşı' başlattı! Arap koalisyonu 100 savaş uçağıyla katıldı

Yemen'de ordu, ülkedeki İran destekli Husilere karşı "kurtuluş savaşı" başlattı. Suudi Arabistan öncülüğündeki ARap Koalisyonu da harekata 100 savaş uçağıyla destek verdiğini açıkladı.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Yemen ordusu, Husilere karşı 'kurtuluş savaşı' başlattı! Arap koalisyonu 100 savaş uçağıyla katıldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 12:42
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 12:42

Hükümet güçleri ile İran destekli arasında şiddetli çatışmalara sahne olan 'de ordu, Husilere karşı "kurtuluş savaşı" başlattıklarını açıkladı. Taiz başta olmak üzere çeşitli cephelerde çatışmalar şiddetlendi.

HABERİN ÖZETİ

Yemen ordusu, Husilere karşı 'kurtuluş savaşı' başlattı! Arap koalisyonu 100 savaş uçağıyla katıldı

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Yemen ordusu ve Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Husilere karşı geniş kapsamlı askeri operasyonlar ve 'kurtuluş savaşı' başlattığını duyurdu.
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, harekata 100 savaş uçağıyla destek vererek 324 hedefi imha ettiğini açıkladı.
Yemen ordusu Babulmendeb'te kontrolü sağladığını duyururken, Husiler kontrolün kendilerinde olduğunu iddia etti.
Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Nezili, Husilere yönelik 1122 hassas saldırı düzenlendiğini bildirdi.
Sözcü Nezili, saldırılar sonucunda Husilerden 1747 kişinin öldüğünü veya yaralandığını, 364 askeri aracın ve ekipmanın imha edildiğini veya kullanılamaz hale getirildiğini aktardı.
Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi, Husilerin elindeki toprakları geri almak ve egemenliği sağlamak amacıyla geniş kapsamlı askeri operasyonlar başlattıklarını duyurdu.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

Yemen ordusu Babulmendeb'te kontrolü ele geçirdiğini duyururken İran destekli Husiler kontrolün kendilerinde olduğunu savundu.

Yemen ordusu, Husilere karşı 'kurtuluş savaşı' başlattı! Arap koalisyonu 100 savaş uçağıyla katıldı

100 SAVAŞ UÇAĞIYLA YEMEN'E DESTEK

öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen ordusunun başlattığı harekata 100 savaş uçağıyla hava desteği sağladığını ve şu ana kadar 324 hedefi imha ettiklerini duyurdu.

1122 'HASSAS SALDIRI'

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Macid Abdullah en-Nezili, yaptığı açıklamada, Husilere yönelik, savunma tahkimatlarının yanı sıra topçu mevzileri ve roketatarları hedef alan 1122 "hassas saldırı" düzenlendiğini ifade etti.

Husilerin ikmal hatları ve araçlarının yanı sıra takviye birliklerinin, askeri yığınaklarının, yönetim birimleri ile komuta ve kontrol merkezlerinin hedef alındığını ifade eden Nezili, kuzeydeki Sada ve Cevf ile batıdaki Taiz ve sahil cephelerinde gerçekleştirilen saldırılarda savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA), topçu birlikleri, füzeler, çok namlulu roketatarlar ve keskin nişancıların kullanıldığını aktardı.

Yemen ordusu, Husilere karşı 'kurtuluş savaşı' başlattı! Arap koalisyonu 100 savaş uçağıyla katıldı

HUSİLERDEN 1747 KİŞİ ÖLDÜ YA DA YARALANDI

Nezili, saldırı sonuçlarına göre Husilerden 1747 kişinin öldüğünü veya yaralandığını, 364 aracın, askeri ekipmanın ve askeri nakliye ile ikmal aracının imha edildiğini veya kullanılamaz hale getirildiğini kaydetti.

Nezili'nin son açıklamasına ilişkin Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.

Yemen ordusu, Husilere karşı 'kurtuluş savaşı' başlattı! Arap koalisyonu 100 savaş uçağıyla katıldı

HUSİLERE YÖNELİK ASKERİ OPERASYON

Nezili, saldırıların hangi zaman diliminde gerçekleştirildiğine ilişkin bilgi vermezken, dün sabah yaptığı açıklamada 97 operasyonda 260 Husi unsurunun öldüğünü veya yaralandığını, 44 aracın ve askeri nakliye ve ikmal aracının imha edildiğini veya kullanılamaz hale getirildiğini duyurmuştu.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad Muhammed el-Alimi, dün devlet televizyonunda yayımlanan videosunda, Husilerin elindeki toprakların geri alınması ve devlet egemenliğinin ülkenin tamamında hakim kılınması için geniş kapsamlı askeri operasyonlar başlattıklarını ifade etmişti.

Yemen ordusu, Husilere karşı 'kurtuluş savaşı' başlattı! Arap koalisyonu 100 savaş uçağıyla katıldı

Yemen'de Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'nın ve bazı vilayetlerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından iç savaş başladı. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Mart 2015'te Yemen hükümetine destek amacıyla ülkeye müdahale etti.

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#suudi arabistan
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#husiler
#Husi
#Arap Koalisyonu
#Reşad Muhammed El-alimi
#Dünya
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