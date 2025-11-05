Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Norveç'ten Elon Musk'a 1 trilyon dolarlık red: "Kilit kişiye bağlılık konusunda endişeliyiz"

Norveç'in 2 trilyon dolar varlık fonu, Tesla CEO'su Elon Musk'a yönelik 1 trilyon dolarlık ödeme paketini reddetmeye hazırlanıyor. Fon, ödeme miktarı ve hissedarlık oranının seyrelmesi konusunda endişeli.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Norveç'ten Elon Musk'a 1 trilyon dolarlık red:
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2025
saat ikonu 10:28
|
GÜNCELLEME:
05.11.2025
saat ikonu 10:28

Norveç'in 2 trilyon dolar büyüklüğündeki varlık fonu, Yönetim Kurulu'nun CEO için teklif ettiği 1 trilyon dolarlık ödeme paketini bu hafta gerçekleşecek hissedarlar toplantısında reddetmeye hazırlanıyor.

Tesla'nın yüzde 1.14 oranında hissesinin sahibi olan fonu yöneten Norges Bank Investment Management konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Musk’un vizyoner liderliği altında oluşturulan büyük değeri takdir etmekle birlikte, ödemenin toplam büyüklüğü, hissedarlık oranının seyrelmesi ve 'kilit kişiye bağlılık' riskinin azaltılmaması konusunda endişeliyiz. Bu da yönetici ücretlendirmesi konusundaki görüşlerimizle tutarlıdır" ifadelerini kullandı.

Norveç'ten Elon Musk'a 1 trilyon dolarlık red: "Kilit kişiye bağlılık konusunda endişeliyiz"

DUDAK UÇUKLATAN ÖDEME TEKLİFİ SUNULMUŞTU

Tesla Yönetim Kurulu, eylül ayında, şirketin CEO'su Musk'a performans hedeflerine ulaşması şartıyla yaklaşık 1 trilyon dolarlık ödeme teklifi sunmuştu.

Tesla'nın piyasa değerinin 8,5 trilyon dolara ulaşması durumunda verilecek ödeme paketiyle Musk'a şirketin hisselerinin yaklaşık yüzde 12'sinin verilmesi öngörülmüştü.

Musk'ın ödeme paketini alabilmesi için en az 7,5 yıl şirkette kalması da şartlar arasında yer almıştı.

Dün kapanış itibarıyla Tesla'nın piyasa değeri 1.4 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Elon Musk'ın 'Güneş ışığını kesme' planına bilim dünyasından sert tepki: "Felaketle sonuçlanabilir"
ABD’nin borç krizi büyüyor: Elon Musk ve Demokratlar aynı çizgiye geldi
ETİKETLER
#elon musk
#tesla
#Ceo Maaşları
#Hisse Istilası
#Norveç Faaliyetler
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.