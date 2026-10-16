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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 17:07
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 17:07

Norveç'ten İngiltere'ye suikast için gelen 19 yaşındaki gencin cezası belli oldu

İran bağlantılı çetenin tetikçisi olarak İngiltere'de suikast yapmaya geldiği iddiasıyla yargılanan 19 yaşındaki Norveçli Johannes Natland, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 17:07
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 17:07

İngiltere Merkez Ceza Mahkemesi (Old Bailey), kimliği belirsiz bir kişiye suikast düzenlemek amacıyla İngiltere'ye geldiği iddiasıyla yargılanan Natland hakkında kararını açıkladı. Hakim Parmjit Kaur Cheema-Grubb, İran adına Yahudi ve İsrailli hedeflere yönelik suikastlar düzenlediği iddiasıyla ABD ve İngiltere'de yasaklı örgüt ilan edilen İsveç merkezli Foxtrot suç örgütü tarafından tetikçi olarak tutulduğu kaydedilen Natland'ın 20 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Norveç'ten İngiltere'ye suikast için gelen 19 yaşındaki gencin cezası belli oldu

CİNAYET İÇİN GÖREVLENDİRİLDİ

Cheema-Grubb karar açıklamasında, "Kimliği bilinmeyen bir kişiyi öldürmek için Norveç'te görevlendirildin ve İngiltere'ye geldin. Kimsenin ölmemiş veya fiziki olarak zarar görmemiş olması önemli olsa da polis müdahale etmeseydi anlaştığınız şekilde planını hayata geçirecektin." dedi.

Duruşmada Natland'ın yakalanma anına ilişkin detaylar da paylaşıldı. Kaldığı otele yapılan baskında bir silah tutuyormuş gibi elini polise doğrulttuğu belirtilen Natland'ın yakalandıktan sonra yanında bulundurduğu iki tabancayı polise teslim ettiği aktarıldı.

Natland'ın suikast suçlamasını reddettiği ve "Soğukkanlı profesyonel bir tetikçi değilim." dediği belirtildi.

Norveç'ten İngiltere'ye suikast için gelen 19 yaşındaki gencin cezası belli oldu

ÇETENİN 35 SUİKASTTA PARMAĞI VAR

Natland'ın Avrupa genelinde 35 suikastta parmağı bulunduğu öne sürülen grubun "Generalen" kod adlı üyesi tarafından tetikçi olarak görevlendirildiği kaydedildi.

Natland'a suikastı yapması karşılığında 25 bin avro ödeneceği, bunun 2 bin avroluk kısmının ise İngiltere'ye giderken verildiği bilgisi mahkemede paylaşıldı.

Mahkemede suikast için tutulduğunu doğrulayan ancak bunu bir şaka zannettiği için kabul ettiğini öne süren Natland, "Kendimi vurmayı düşündüm çünkü vazgeçersem aileme zarar vermelerinden korktum." ifadesini kullandı.

Norveç'ten İngiltere'ye suikast için gelen 19 yaşındaki gencin cezası belli oldu

İRAN BAĞLANTISI BULUNAMADI

Natland'ın avukatı Paul Hynes, başarılı bir futbolcuyken uyuşturucu nedeniyle kariyerinde düşüş yaşayan müvekkilinin akıl sağlığı sorunları yaşadığını ileri sürdü.

Londra Metropolitan Polisi Terörle Mücadele Müdürü Helen Flanagan ise Natland'ın yakalanmasaydı birkaç saat sonra hedefini öldürmek için saldırıyı düzenleyeceğini aktardı.

Flanagan, "Öldürmeyi hedefledikleri kişinin kimliği hiçbir zaman ortaya çıkmadı. Bu olay özelinde herhangi bir İran bağlantısına da ulaşamadık. Son dönemde yaşanan olayları hatırlayan Terörle Mücadele Polisi olarak düşman devletlerin ülkemizde suç eylemlerinde bulunmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Natland'ın ismini vermek istemeyen annesi ise Sky News'e konuştu. Oğlunun canavar gibi gösterildiğini kaydeden anne, Natland'ın "insan ticaretinin" bir kurbanı olduğunu belirtti.

Oğlunun kimseyi öldüremeyeceğini savunan anne, "Hiçbir zaman katil ya da tetikçi olabileceğini gösterecek bir davranış sergilemedi. Bu, asla yaşanmayacaktı." diye konuştu.

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ETİKETLER
#İngiltere Merkez Ceza Mahkemesi
#Old Bailey
#Natland
#Parmjit Kaur Cheema-grubb
#Foxtrot
#Dünya
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