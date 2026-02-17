Nükleer müzakeresinden sonuç çıkmazsa ABD'nin İran planı belli! İsrail'i kullanacak

ABD ve İran temsilcileri bugün bir kez daha bir araya gelecek. Cenevre'deki görüşmenin öncesinde ABD basınına yansıyan bazı haberler ise iç açıcı değil. Savaş bir kez daha Orta Doğu'nun kapısını çaldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın, müzakerelerden istediği sonucu alamaması durumunda İsrail'i kullanarak, İran'a saldırı başlatacağı öne sürüldü.

CBC News'in haberine göre, Trump ve Netanyahu, İran ile nükleer müzakereden sonuç çıkmaması durumu için anlaştı. Bu durumda İsrail, İran'ın balistik füze altyapısını hedef alan operasyonlarına başlayacak. ABD ise operasyona hava ikmali (yakıt ikmali), bölge hava sahalarının kullanımı, lojistik ve anlık istihbarat kısmında destek verecek.

Öte yandan Wall Street Journal'e açıklamalarda bulunan yetkililer, Pentagon'un ikinci bir uçak gemisi olan USS George H.W. Bush'u bölgeye göndermek üzere hazırlık emri aldığını öne sürdü.

İRAN'DAN HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA TATBİKAT

İran ise müzakere öncesinde Hürmüz Boğazı'nda güvenlik tehditlerine karşı askeri tatbikat başlattı. İran devlet televizyonunun haberinde, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından başlatılan "Hürmüz Boğazı'nın Akıllı Kontrolü" adlı tatbikat, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda gerçekleştirildi.

Tatbikatta, Devrim Muhafızları Ordusu'nun denizden gelebilecek muhtemel tehditlere karşı hızlı, kararlı ve kapsamlı cevaplar vermeye odaklandığı belirtildi.

İran'a saldırı tehditlerinde bulunan ABD yönetiminin son haftalarda bölgede askeri varlığını güçlendirmesi ve bölgeye ek deniz unsurları sevk etmesi, Tahran tarafından güvenlik tehdidi olarak değerlendiriliyor.

Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği stratejik bir geçiş noktası olarak biliniyor. İran, ABD ile muhtemel bir savaşta Hürmüz Boğazı'nı kapatacağını bildirmişti.