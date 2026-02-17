Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Nükleer müzakeresinden sonuç çıkmazsa ABD'nin İran planı belli! İsrail'i kullanacak

ABD ve İran arasında bugün gerçekleşecek nükleer müzakeresinden sonuç çıkmaması durumunda Washington'ın planının hazır olduğu öne sürüldü. ABD, İsrail'i ön plana sürecek ve sağladığı 'lojistik ve istihbarat' ağıyla Tel Aviv'in saldırılarını destekleyecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.02.2026
saat ikonu 09:35
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
saat ikonu 09:48

ABD ve İran temsilcileri bugün bir kez daha bir araya gelecek. Cenevre'deki görüşmenin öncesinde ABD basınına yansıyan bazı haberler ise iç açıcı değil. Savaş bir kez daha Orta Doğu'nun kapısını çaldı. ABD Başkanı 'ın, müzakerelerden istediği sonucu alamaması durumunda İsrail'i kullanarak, İran'a saldırı başlatacağı öne sürüldü.

Nükleer müzakeresinden sonuç çıkmazsa ABD'nin İran planı belli! İsrail'i kullanacak

0:00 655
HABERİN ÖZETİ

Nükleer müzakeresinden sonuç çıkmazsa ABD'nin İran planı belli! İsrail'i kullanacak

Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
ABD ve İran temsilcileri Cenevre'de kritik görüşmeler yaparken, ABD'nin müzakerelerden sonuç alamaması durumunda İsrail'i kullanarak İran'a saldırı başlatabileceği ve ABD'nin bölgedeki askeri varlığını artırdığı öne sürülüyor. İran ise olası bir çatışmaya karşı Hürmüz Boğazı'nda askeri tatbikat başlattı.
ABD ve İran temsilcileri Cenevre'de bir araya gelecek.
ABD Başkanı Trump'ın, müzakerelerden istediği sonucu alamaması durumunda İsrail'i kullanarak İran'a saldırı başlatacağı öne sürülüyor.
Bu durumda İsrail'in İran'ın balistik füze altyapısını hedef alan operasyonlara başlayacağı ve ABD'nin operasyona destek vereceği belirtiliyor.
Pentagon'un ikinci bir uçak gemisi olan USS George H.W. Bush'u bölgeye göndermek üzere hazırlık emri aldığı öne sürülüyor.
İran, müzakere öncesinde Hürmüz Boğazı'nda güvenlik tehditlerine karşı askeri tatbikat başlattı.
İran, ABD ile muhtemel bir savaşta Hürmüz Boğazı'nı kapatacağını bildirmişti.
Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
Nükleer müzakeresinden sonuç çıkmazsa ABD'nin İran planı belli! İsrail'i kullanacak

CBC News'in haberine göre, Trump ve Netanyahu, İran ile nükleer müzakereden sonuç çıkmaması durumu için anlaştı. Bu durumda İsrail, İran'ın balistik füze altyapısını hedef alan operasyonlarına başlayacak. ABD ise operasyona hava ikmali (yakıt ikmali), bölge hava sahalarının kullanımı, lojistik ve anlık istihbarat kısmında destek verecek.

Nükleer müzakeresinden sonuç çıkmazsa ABD'nin İran planı belli! İsrail'i kullanacak

Öte yandan Wall Street Journal'e açıklamalarda bulunan yetkililer, Pentagon'un ikinci bir uçak gemisi olan USS George H.W. Bush'u bölgeye göndermek üzere hazırlık emri aldığını öne sürdü.

İRAN'DAN HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA TATBİKAT

İran ise müzakere öncesinde Hürmüz Boğazı'nda güvenlik tehditlerine karşı askeri tatbikat başlattı. İran devlet televizyonunun haberinde, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından başlatılan "Hürmüz Boğazı'nın Akıllı Kontrolü" adlı tatbikat, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda gerçekleştirildi.

Nükleer müzakeresinden sonuç çıkmazsa ABD'nin İran planı belli! İsrail'i kullanacak

Tatbikatta, Devrim Muhafızları Ordusu'nun denizden gelebilecek muhtemel tehditlere karşı hızlı, kararlı ve kapsamlı cevaplar vermeye odaklandığı belirtildi.

Nükleer müzakeresinden sonuç çıkmazsa ABD'nin İran planı belli! İsrail'i kullanacak

İran'a saldırı tehditlerinde bulunan ABD yönetiminin son haftalarda bölgede askeri varlığını güçlendirmesi ve bölgeye ek deniz unsurları sevk etmesi, Tahran tarafından güvenlik tehdidi olarak değerlendiriliyor.

Nükleer müzakeresinden sonuç çıkmazsa ABD'nin İran planı belli! İsrail'i kullanacak

Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği stratejik bir geçiş noktası olarak biliniyor. İran, ABD ile muhtemel bir savaşta Hürmüz Boğazı'nı kapatacağını bildirmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İran'daki İsrail ajanını anlatan Tehran dizisinin yapımcısı Dana Eden ölü bulundu!
ABD ile müzakere öncesinde İran'dan askeri tatbikat
ETİKETLER
#donald trump
#Orta Doğu Gerilimi
#Abd-İran Görüşmeleri
#Hürmüz Boğazı Tatbikatı
#İran Füze Altyapısı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.