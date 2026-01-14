Nükleer sığınak denize düşmekten sadece birkaç gün uzakta! Uçurumun kenarında sallanıyor

Doğu Yorkshire kıyısında bulunan 1959'da inşa edilen edildiği sırada sudan yaklaşık 100 metre uzaklıkta bulunuyordu. Şimdilerde ise yüksek gelgit nedeniyle dalgalar, yaklaşık 70 yıllık olduğu düşünülen yer altı binasının yan tarafına çarpıyor. Nükleer sığınak artık denize düşmekten sadece birkaç gün uzakta.

HER AN DENİZE ÇÖKEBİLİR

1990'larda hizmet dışı bırakıldığı düşünülen sığınağı amatör tarihçi Davey Robinson takip ediyor. Kıyı erozyonunun uçurum yüzeyini nasıl aşındırdığını belgelemek için sığınağın son günlerini kayda alan Robinson, bölgeyi her gün ziyaret ediyor ve her an denize çökme ihtimali olduğunu düşünüyor.

İLK İNŞA EDİLDİĞİNDE YER ALTINDAYDI

Sığınak aslında tamamen yer altında inşa edilmişti ve çimenlerin üzerinde sadece küçük bir beton blok vardı. Fakat deniz, uçurumu aşındırdıkça kırmızı tuğlalardan daha fazlası ortaya çıktı. Bina şu anda denizin sadece birkaç metre uzağında ve dik bir yamacın tepesinde tehlikeli bir konumda bulunuyor.

The Sun'ın haberine göre, dalgalar her gün şiddetle çarpıyor ve binayı destekleyen zeminin giderek daha büyük bir bölümünü aşındırıyor.

NÜKLEER İZLEME İSTASYONUNDAN BİRİYDİ

Subterranea Brittanica araştırma grubunun belirttiğine göre, bu sığınak, İngiltere kıyı şeridi boyunca inşa edilen birçok nükleer izleme istasyonundan biridir.

Tunstall ROC (Kraliyet Gözlem Kolordusu) Karakolu olarak bilinen bu yer, kıyı erozyonu nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Robinson'a göre, binada "çok temel" yaşam olanakları bulunuyordu. BBC'ye yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

"Avrupa'nın en çok aşınmış kıyı şeritlerinden birinde yaşıyoruz ve bu sığınakta fazla zaman kalmadı, belki sadece birkaç gün. İnsanların içinde yaşayabilmesi ve nükleer patlamanın kaydedilmesini bekleyip, ülkenin dört bir yanındaki diğer sığınaklardaki insanlara haber verebilmeleri için tasarlandı."

Robinson, bölgenin her an denize çökeceğini öngörerek, her gün bölgeyi ziyaret etmeye devam etmeyi planlıyor.