Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Nükleer sığınak denize düşmekten sadece birkaç gün uzakta! Uçurumun kenarında sallanıyor

İngiltere'nin Doğu Yorkshire kıyısında bulunan Tunstall'daki nükleer sığınak, denize düşmekten sadece birkaç gün uzakta. Eskiden yer altında bulunan sığınak artık bir uçurumun kenarında.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Nükleer sığınak denize düşmekten sadece birkaç gün uzakta! Uçurumun kenarında sallanıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.01.2026
saat ikonu 16:54
|
GÜNCELLEME:
14.01.2026
saat ikonu 16:54

Doğu Yorkshire kıyısında bulunan 1959'da inşa edilen edildiği sırada sudan yaklaşık 100 metre uzaklıkta bulunuyordu. Şimdilerde ise yüksek gelgit nedeniyle dalgalar, yaklaşık 70 yıllık olduğu düşünülen yer altı binasının yan tarafına çarpıyor. Nükleer sığınak artık denize düşmekten sadece birkaç gün uzakta.

Nükleer sığınak denize düşmekten sadece birkaç gün uzakta! Uçurumun kenarında sallanıyor

HER AN DENİZE ÇÖKEBİLİR

1990'larda hizmet dışı bırakıldığı düşünülen sığınağı amatör tarihçi Davey Robinson takip ediyor. Kıyı erozyonunun uçurum yüzeyini nasıl aşındırdığını belgelemek için sığınağın son günlerini kayda alan Robinson, bölgeyi her gün ziyaret ediyor ve her an denize çökme ihtimali olduğunu düşünüyor.

Nükleer sığınak denize düşmekten sadece birkaç gün uzakta! Uçurumun kenarında sallanıyor

İLK İNŞA EDİLDİĞİNDE YER ALTINDAYDI

Sığınak aslında tamamen yer altında inşa edilmişti ve çimenlerin üzerinde sadece küçük bir beton blok vardı. Fakat deniz, uçurumu aşındırdıkça kırmızı tuğlalardan daha fazlası ortaya çıktı. Bina şu anda denizin sadece birkaç metre uzağında ve dik bir yamacın tepesinde tehlikeli bir konumda bulunuyor.

The Sun'ın haberine göre, dalgalar her gün şiddetle çarpıyor ve binayı destekleyen zeminin giderek daha büyük bir bölümünü aşındırıyor.

Nükleer sığınak denize düşmekten sadece birkaç gün uzakta! Uçurumun kenarında sallanıyor

NÜKLEER İZLEME İSTASYONUNDAN BİRİYDİ

Subterranea Brittanica araştırma grubunun belirttiğine göre, bu sığınak, İngiltere kıyı şeridi boyunca inşa edilen birçok nükleer izleme istasyonundan biridir.

Tunstall ROC (Kraliyet Gözlem Kolordusu) Karakolu olarak bilinen bu yer, kıyı erozyonu nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Robinson'a göre, binada "çok temel" yaşam olanakları bulunuyordu. BBC'ye yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

"Avrupa'nın en çok aşınmış kıyı şeritlerinden birinde yaşıyoruz ve bu sığınakta fazla zaman kalmadı, belki sadece birkaç gün. İnsanların içinde yaşayabilmesi ve nükleer patlamanın kaydedilmesini bekleyip, ülkenin dört bir yanındaki diğer sığınaklardaki insanlara haber verebilmeleri için tasarlandı."

Nükleer sığınak denize düşmekten sadece birkaç gün uzakta! Uçurumun kenarında sallanıyor

Robinson, bölgenin her an denize çökeceğini öngörerek, her gün bölgeyi ziyaret etmeye devam etmeyi planlıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kardan dışarı çıkmış kolu görünce şoke oldu! Çığ altında kalan kayakçı böyle kutarıldı
Sahile vuran iskeletin gizemi 19 yıl sonra çözüldü: Kayıp belediye başkanına ait çıktı
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.