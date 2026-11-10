Okul servisi göle uçtu öğrenciler boğularak can verdi! Kamboçya’da yürek yakan kaza

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İstanbul
Kamboçya’da bir okul servisi, seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarındaki göle devrildi. İçerisinde 26 öğrenci bulunan servis aracının içerisindeki 5 öğrenci hayatını kaybederken 3’ü ağır 21 öğrenci yaralandı.
Kaza anını anlatan bölge polisi şefi, servis aracının önüne çıkan bir motosiklete çarpmamak için ani manevra yapması sonucu yol kenarındaki göle devrildiğini dile getirdi.
Görgü tanıkları da hızla ilerleyen servisin önüne aniden bir motosikletin çıktığını, frene basan şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiğini anlattı.
Kaza sırasında serviste 12 ila 14 yaşlarında 26 öğrenci bulunuyordu. Kazada 5 kız öğrenci hayatını kaybetti, 3'ü ağır 21 öğrenci yaralandı. Sokhon, ölümlerin büyük olasılıkla boğulma sonucu gerçekleştiğini belirtti.
Yerel basın, hayatını kaybeden öğrencilerin araçta sıkışarak kurtarılamadığını aktardı.
Kazayı gören bölge sakinleri ve yetkililer öğrencileri kurtarmak için seferber oldu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis, bölge sakinleri öğrencileri zamanında kurtarmasaydı can kaybının daha da yüksek olabileceğini söyledi.
Yaşanan acı olayın ardından servis aracının okula ait olmadığı ve okul tarafından işletilmediği, öğrencileri taşımak için aileler tarafından kiralandığını açıklandı.
ŞOFÖR GÖZLATINDA
Ekipler, 31 yaşındaki servis şoförünü gözaltına aldı. Hayatını kaybeden öğrencilerin cenazeleri, geleneksel cenaze törenleri için ailelerine teslim edildi.