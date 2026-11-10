Kamboçya’da bir okul servisi, seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarındaki göle devrildi. İçerisinde 26 öğrenci bulunan servis aracının içerisindeki 5 öğrenci hayatını kaybederken 3’ü ağır 21 öğrenci yaralandı.

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HABERİN ÖZETİ Okul servisi göle uçtu öğrenciler boğularak can verdi! Kamboçya’da yürek yakan kaza Kamboçya'da kontrolden çıkan bir okul servisi, yol kenarındaki göle devrilerek 5 öğrencinin ölümüne, 21 öğrencinin ise yaralanmasına neden oldu. Kaza, servis aracının önüne çıkan bir motosiklete çarpmamak için ani manevra yapması sonucu meydana geldi. Hayatını kaybeden öğrencilerin boğulma sonucu öldüğü ve araçta sıkışarak kurtarılamadığı belirtildi. Servis aracının okula ait olmadığı ve aileler tarafından kiralandığı açıklandı. Kazanın ardından 31 yaşındaki servis şoförü gözaltına alındı.

GÖRGÜ TANIKLARI VE POLİS ŞEFİNİN İFADESİ ÇATIŞTI

Kaza anını anlatan bölge polisi şefi, servis aracının önüne çıkan bir motosiklete çarpmamak için ani manevra yapması sonucu yol kenarındaki göle devrildiğini dile getirdi.

Görgü tanıkları da hızla ilerleyen servisin önüne aniden bir motosikletin çıktığını, frene basan şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiğini anlattı.

BOĞULARAK CAN VERDİLER

Kaza sırasında serviste 12 ila 14 yaşlarında 26 öğrenci bulunuyordu. Kazada 5 kız öğrenci hayatını kaybetti, 3'ü ağır 21 öğrenci yaralandı. Sokhon, ölümlerin büyük olasılıkla boğulma sonucu gerçekleştiğini belirtti.

Yerel basın, hayatını kaybeden öğrencilerin araçta sıkışarak kurtarılamadığını aktardı.





VATANDAŞ SEFERBER OLDU

Kazayı gören bölge sakinleri ve yetkililer öğrencileri kurtarmak için seferber oldu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis, bölge sakinleri öğrencileri zamanında kurtarmasaydı can kaybının daha da yüksek olabileceğini söyledi.

ARAÇ OKULA AİT DEĞİLDİ

Yaşanan acı olayın ardından servis aracının okula ait olmadığı ve okul tarafından işletilmediği, öğrencileri taşımak için aileler tarafından kiralandığını açıklandı.





ŞOFÖR GÖZLATINDA

Ekipler, 31 yaşındaki servis şoförünü gözaltına aldı. Hayatını kaybeden öğrencilerin cenazeleri, geleneksel cenaze törenleri için ailelerine teslim edildi.

