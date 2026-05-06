Okullarda akran zorbalığına çözüm dayak! Singapur'un aldığı karara tepkiler büyüyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Dünyanın birçok noktasında artan akran zorbalığına karşı Singapur şiddeti çözüm olarak değerlendirdi. Okullarda zorbalık yapan erkek öğrencilere yönelik yeni disiplin kuralları duyuruldu.
Yeni düzenlemeye göre, 9 yaş ve üzeri erkek öğrenciler zorbalık yaptığında en fazla 3 sopa darbesiyle cezalandırılacak. Yetkililer, bu uygulamanın yalnızca diğer tüm disiplin yöntemlerinin yetersiz kalması durumunda devreye alınacağını belirtti.
Eğitim Bakanı Desmond Lee, konu hakkında yaptığı açıklamada, cezanın sıkı kurallar çerçevesinde uygulanacağını söyledi. Buna göre dayak cezası, okul müdürünün onayıyla ve yalnızca yetkili öğretmenler tarafından verilebilecek. Ayrıca öğrencinin yaşı, olgunluk düzeyi ve cezanın eğitici olup olmayacağı gibi faktörler de değerlendirilecek.
Uygulamanın ardından öğrencinin psikolojik durumu ve gelişimi izlenecek, gerekli durumlarda danışmanlık desteği sağlanacak.
Öte yandan, kız öğrenciler için dayak cezası uygulanmayacak. Bu öğrenciler için uzaklaştırma, disiplin notunun düşürülmesi ve diğer okul içi yaptırımlar devrede olacak.
Karar, ülkede son dönemde gündeme gelen zorbalık vakalarının ardından yapılan bir yıllık incelemenin sonucu olarak alındı.
Ancak uygulama uluslararası kuruluşların tepkisini çekiyor. UNICEF ve Dünya Sağlık Örgütü gibi kurumlar, çocuklara yönelik fiziksel cezaların hem fiziksel hem de psikolojik zararlar doğurduğunu ve uzun vadede davranış sorunlarını artırabileceğini savunuyor.