Dünyanın birçok noktasında artan akran zorbalığına karşı Singapur şiddeti çözüm olarak değerlendirdi. Okullarda zorbalık yapan erkek öğrencilere yönelik yeni disiplin kuralları duyuruldu.

HABERİN ÖZETİ Okullarda akran zorbalığına çözüm dayak! Singapur'un aldığı karara tepkiler büyüyor Singapur, artan akran zorbalığına karşı erkek öğrencilere yönelik yeni disiplin kuralları çerçevesinde sopa darbesini çözüm olarak değerlendirdi. Yeni düzenlemeye göre, 9 yaş ve üzeri erkek öğrenciler zorbalık yaptığında en fazla 3 sopa darbesiyle cezalandırılacak. Bu uygulama, yalnızca diğer tüm disiplin yöntemlerinin yetersiz kalması durumunda devreye alınacak. Dayak cezası, okul müdürünün onayıyla ve yalnızca yetkili öğretmenler tarafından, öğrencinin yaşı, olgunluk düzeyi ve cezanın eğitici olup olmayacağı gibi faktörler değerlendirilerek uygulanacak. Uygulamanın ardından öğrencinin psikolojik durumu ve gelişimi izlenecek, gerekli durumlarda danışmanlık desteği sağlanacak. Kız öğrenciler için dayak cezası uygulanmayacak; bu öğrenciler için uzaklaştırma, disiplin notunun düşürülmesi ve diğer okul içi yaptırımlar devrede olacak. Uygulama, uluslararası kuruluşların (UNICEF, Dünya Sağlık Örgütü gibi) çocuklara yönelik fiziksel cezaların zararları hakkındaki tepkisini çekiyor.

Yeni düzenlemeye göre, 9 yaş ve üzeri erkek öğrenciler zorbalık yaptığında en fazla 3 sopa darbesiyle cezalandırılacak. Yetkililer, bu uygulamanın yalnızca diğer tüm disiplin yöntemlerinin yetersiz kalması durumunda devreye alınacağını belirtti.

YETKİLİ ÖĞRETMEN

Eğitim Bakanı Desmond Lee, konu hakkında yaptığı açıklamada, cezanın sıkı kurallar çerçevesinde uygulanacağını söyledi. Buna göre dayak cezası, okul müdürünün onayıyla ve yalnızca yetkili öğretmenler tarafından verilebilecek. Ayrıca öğrencinin yaşı, olgunluk düzeyi ve cezanın eğitici olup olmayacağı gibi faktörler de değerlendirilecek.

DAYAĞIN ARDINDAN PSİKOLOJİK TAKİP

Uygulamanın ardından öğrencinin psikolojik durumu ve gelişimi izlenecek, gerekli durumlarda danışmanlık desteği sağlanacak.

KIZ ÖĞRENCİLERE DAYAK CEZASI YOK

Öte yandan, kız öğrenciler için dayak cezası uygulanmayacak. Bu öğrenciler için uzaklaştırma, disiplin notunun düşürülmesi ve diğer okul içi yaptırımlar devrede olacak.

TEPKİLER BÜYÜK

Karar, ülkede son dönemde gündeme gelen zorbalık vakalarının ardından yapılan bir yıllık incelemenin sonucu olarak alındı.

Ancak uygulama uluslararası kuruluşların tepkisini çekiyor. UNICEF ve Dünya Sağlık Örgütü gibi kurumlar, çocuklara yönelik fiziksel cezaların hem fiziksel hem de psikolojik zararlar doğurduğunu ve uzun vadede davranış sorunlarını artırabileceğini savunuyor.