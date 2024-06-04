Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Öldü sanılan hasta morgda canlandı! Yetkililer harekete geçti

Öldü sanılan hasta morgda canlandı! Yetkililer harekete geçti

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
04 Haziran 2024 11:42 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 11:58
Öldü sanılan hasta morgda canlandı! Yetkililer harekete geçti

ABD'deki bir bakımevinde öldüğü düşünülen hastanın morgda yaşadığı anlaşıldı. Yetkililer harekete geçti.

ABD'de bir bakımevinde yaşayan 74 yaşındaki Constance Glantz'ın hayatını kaybettiği bildirildi. Cenaze, bakımevinin yakınlarında bulunan bir cenaze evine nakledildi.

Cenaze çalışanları, Glantz'ı morga taşıdılar ve bir çalışan morgda cesetle ilgilenirken yaşlı adamın nefes aldığını fark etti. Çalışanın kalp masajı yapmasıyla kendine gelen hasta gözlerini açtı ve duyan herkes şoke oldu. Yetkililere haber verildi.

Öldü sanılan hasta morgda canlandı! Yetkililer harekete geçti - 1. Resim

HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA

ABC News'e göre, Lancaster İlçesi Şerif Ofisi, Glantz'ın yakındaki bir hastaneye kaldırıldığını, tedavi gördüğünü ve hala hayatta olduğunu söyledi. 

Lancaster İlçesi Şef Yardımcısı Ben Houchin, "31 yıldır bu işi yapıyorum, böyle bir vaka görmedim" dedi.

Olayla ilgili herhangi bir şüpheli durum bulunmadığından, bakım evinin herhangi bir suçlamayla karşı karşıya kalmayacağı belirtildi. 

Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...