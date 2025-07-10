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 | Berrak Arıcan

Ölümcül tehlikeye karşı sinek fabrikası kuruluyor! Milyonlarcası uçaktan bırakılacak

ABD, Meksika sınırındaki etçil larva istilasına karşı harekete geçti. İlginç bir çözüm önerisinde karar kılındı. Milyonlarca sinek üretilecek uçaklardan sınıra doğru bırakılacak.

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Ölümcül tehlikeye karşı sinek fabrikası kuruluyor! Milyonlarcası uçaktan bırakılacak
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
10.07.2025
saat ikonu 10:45
|
GÜNCELLEME:
10.07.2025
saat ikonu 10:45

Yeni Dünya vida kurtları olarak tanımlanan Cochliomyia hominivorax adlı sinek türünün larvaları Meksika sınırını adeta istila etti. Bu sinekler, inek, at ya da evcil hayvanların açık yaralarına yumurtalarını bırakıyor ve büyük bir tehlike olarak doğuyorlar. Yumurtalar sadece 12-24 saat içinde çatlıyor. Larvalar, hayvanların canlı dokularını yiyor ve ölümcül yaralara neden oluyorlar. Eğer bu hayvanlar tedavi edilmezlerse kısa sürede hayatlarını kaybediyorlar.

Ölümcül tehlikeye karşı sinek fabrikası kuruluyor! Milyonlarcası uçaktan bırakılacak

ESKİ YÖNTEME GERİ DÖNÜŞ

Meksika sınırına bu larvalar 2023 yılından itibaren Panama, Kosta Rika, Honduras, Guatemala, Nikaragua, Belize ve El Salvador’da yayıldı. CNN International'ın haberine göre, ABD, bu istilaya karşı eski ama etkili bir yöntemi yeniden devreye alıyor:

Erkek sinekler steril bir şekilde üretilecek. Milyonlarcası uçaklardan bırakılacak ve yabani dişilerle çiftleşerek döllenmemiş yumurtalar oluşturulması sağlanacak. Dişiler yalnızca bir kez çiftleştiği için, bu yöntem sinek popülasyonunu zamanla yok olacak.

Ölümcül tehlikeye karşı sinek fabrikası kuruluyor! Milyonlarcası uçaktan bırakılacak

DAHA ÖNCE BAŞARILI OLDU

ABD bu yöntemle 1960 ve 1970 yıllarında başarı yakaladı. Şu anda sadece Panama'da bir üretim tesisi mevcut. Burada haftalık 100 milyon streil sinek üretiliyor. Fakat şu an daha fazlasına ihtiyaç var. Bu yüzden Meksika-ABD sınırına yakın bir bölgeye yeni bir üretim tesisi kurulacak. Üretimin Moore Hava Üssü’nde yapılması planlanıyor. Projenin ilk aşamasının maliyeti 8.5 milyon dolar, ancak toplam maliyetin 300 milyon dolara ulaşabileceği belirtiliyor.

ZARAR GİDERDEN DAHA FAZLA

Ayrıca Meksika’daki eski bir tesisin de 21 milyon dolarlık bütçeyle 2025 sonuna kadar yenilenmesi hedefleniyor. Texas Sığır Üreticileri Derneği Başkan Yardımcısı Stephen Diebel, “Bu sineklerin vereceği ekonomik zarar 10 milyar dolar olabilir. 300 milyon dolarlık yatırım gayet anlaşılır bir takas” diyerek planı savundu.

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ETİKETLER
#Cochliomyia Hominivorax
#Sinek Istilası
#Meksika - Abd Sınırları
#Steril Sinek
#Zararlı Böcek
#Hayvansal Hastalık
#Ekonomik Zarar
#Dünya
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