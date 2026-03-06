Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 Onur Kaya

Önce Senato şimdi Temsilciler Meclisi: Trump'a savaş için tam yetki!

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılara ilişkin yetkisini kısıtlamayı öngören tasarının Senato'da reddedilmesinin ardından bir oylama da Temsilciler Meclisi'nde yapıldı. Buradaki oylama da reddedilerek Trump'a savaş için tam yetki verildi.

Önce Senato şimdi Temsilciler Meclisi: Trump'a savaş için tam yetki!
AA
06.03.2026
05:52
06.03.2026
05:52

ABD , Başkan 'ın 'a yönelik saldırılarının Kongre onayına tabi olmasını öngören "savaş yetkileri" tasarısını oyladı.

7 OY FARKLA TASARIYA RET

Temsilciler Meclisi genel kurulunda yapılan oylamada, 212 evet oyuna karşılık 219 hayır oyu ile tasarı reddedildi.

Böylece Cumhuriyetçi Kongre üyesi Thomas Massie ve Demokrat Kongre üyesi Ro Khanna tarafından sunulan, Trump'ın Kongre onayı olmaksızın İran'a yönelik askeri bir eylem gerçekleştirmesini önlemeye yönelik tasarı kabul edilmedi.

SENATO DA SAVAŞ YETKİSİ VERDİ

Trump’ın İran’a yönelik saldırılarını sınırlandırmaya yönelik Senato’da oylanan benzer bir tasarı da kabul edilmemişti.

ABD Senatosu'ndan Donald Trump'a savaş izni

1973 tarihli "Savaş Yetkileri Yasası", ABD Başkanı'nın herhangi bir ülkeye savaş başlatma kararını Kongre onayına bağlarken, başkanın bu tür bir adımını önceden Kongre'ye bildirmesini zorunlu kılıyor.

Oylama öncesinde basın mensuplarına bir açıklama yapan Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer, "Net hedefleri olmayan savaşlar küçük kalmaz. Daha büyük, daha kanlı, daha uzun ve daha pahalı hale gelirler. Bu gerekli bir savaş değil. Bu, tercih edilen bir savaş." ifadelerini kullanmıştı.

ABD ve İsrail, İran'da taş üstünde taş bırakmıyor! Savaşın 6. gününde son durum
ETİKETLER
#donald trump
#iran
#abd kongresi
#temsilciler meclisi
#Savaş Yetkileri Yasası
#Dünya
