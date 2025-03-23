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 | Berrak Arican

Ordudan bilgi sızdıranlar var! ABD'de Pentagon'a soruşturma

ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) kapsamlı soruşturma başlatıldı. Son zamanlarda kurumdan yapılan "yetkisiz açıklamalarla ilgili" kapsamlı bir soruşturma yapılacağı duyuruldu.

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Ordudan bilgi sızdıranlar var! ABD'de Pentagon'a soruşturma
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.03.2025
saat ikonu 11:29
|
GÜNCELLEME:
23.03.2025
saat ikonu 11:29

Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Özel Kalem Müdürü Joe Kasper, Bakanlığın internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, "Savunma Bakanlığı Ofisi'ndeki müdürlerle hassas iletişimleri içeren ulusal güvenlik bilgilerinin son zamanlarda yetkisiz ifşaları derhal ve kapsamlı bir soruşturma gerektirmektedir." ifadesini kullandı.

Söz konusu ifşaatlarla ilgili soruşturmanın "derhal" başlayacağını belirten Kasper, soruşturmalarda yasalara uygun şekilde "yalan makinesi"nin de kullanılacağını kaydetti.

YETKİSİZ İFŞALAR VAR

Soruşturmanın sonuçlarının Savunma Bakanlığına bir raporla bildirileceğini aktaran Kasper, "Rapor, Savunma Bakanlığı içindeki yetkisiz ifşaların tam bir kaydını ve bu tür çabaları iyileştirmeye yönelik önerileri içerecektir." açıklamasında bulundu.

Kasper ayrıca, yetki sınırını aşarak ifşada bulunduğu tespit edilenlerin cezai kovuşturmaya tabi tutulacağını vurguladı.

İÇ GÜVENLİK BAKANLIĞI İÇİN YALAN MAKİNESİ GÜNDEMDE

ABD İç Güvenlik Bakanlığı da mart ayı başlarında, bakanlıktan medyaya yapılan bilgi sızdırmalarının önüne geçmek için yalan makinesi uygulamasına başvurulacağını açıklamıştı.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, X'ten paylaştığı bir videoda, "İç Güvenlik Bakanlığı'nda, operasyonlarımız hakkında bireylere bilgi veren ve kolluk kuvvetlerinin hayatlarını tehlikeye atan iki ifşacıyı tespit ettik. Bu iki kişiyi kovuşturmayı ve yaptıklarından sorumlu tutmayı planlıyoruz." demişti.

Öte yandan Adalet Bakanlığı dün, Venezuelalı Tren de Aragua çetesiyle ilgili gizli bilgilerin sızdırılması konusunda kendi soruşturmasını başlattığını duyurmuştu.

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ETİKETLER
#savunma bakanlığı
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#Dünya
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