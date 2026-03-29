Orta Doğu savaşının gölgesinde Rusya ilerlemeyi sürdürüyor: Harkiv'de Kovşarovka yerleşim birimini ele geçirdik

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Şubat 2022'de Ukrayna'ya yönelik "Özel askeri operasyon" adı altında başlattığı savaşı Orta Doğu'daki savaşın gölgesinde sürdürüyor. İki ülke zaman zaman diplomasi masasına otursa da bir anlaşmaya varılamıyor.

Son olarak Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Kovşarovka yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, Ukrayna'daki faaliyetleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Rus güçlerinin, Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiğine işaret edilen açıklamada, "Batı Askeri Grubu birlikleri, kararlı eylemleri sonucunda Harkiv bölgesindeki Kovşarovka yerleşim birimini kurtardı." ifadesine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün, Donetsk bölgesinde Brusovka yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirmişti.