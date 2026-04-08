Adı açıklanmayan bir Birleşmiş Milletler (BM) kaynağı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in özel temsilcisinin çatışmaların sona ermesine yönelik çabalar kapsamında İran’ı ziyaret etmeyi planladığını açıkladı.

HABERİN ÖZETİ Orta Doğu’da ateşkes için BM devrede: Özel Temsilci Jean Arnault Tahran’a gidiyor! Birleşmiş Milletler (BM), Orta Doğu'daki çatışmaları sona erdirmek amacıyla İran'ı ziyaret etmeyi planlıyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in özel temsilcisi Jean Arnault, çatışmaların sona ermesi yönündeki çabalar kapsamında İran'a gitmeyi planlıyor. Ziyaretin güvenlik ve lojistik şartlara bağlı olacağı belirtildi. Jean Arnault, geçen ay Orta Doğu'daki krize ilişkin BM'nin özel temsilcisi olarak atanmıştı.

BM HAREKETE GEÇTİ

Birleşmiş Milletler (BM), Orta Doğu’daki çatışmaları sona erdirmek için harekete geçti. Adı açıklanmayan bir Birleşmiş Milletler (BM) kaynağı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in özel temsilcisinin çatışmaların sona ermesine yönelik çabalar kapsamında İran’ı ziyaret etmeyi planladığını açıklayarak, ziyaretin güvenlik ve lojistik şartlara bağlı olacağını belirtti.

GEÇEN AY ATANMIŞTI TAHRAN YOLCUSU

Guterres, geçen ay Orta Doğu’daki krize ilişkin özel temsilcisi olarak BM diplomatı Jean Arnault’u atamıştı.