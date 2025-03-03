Oscar gecesine damga vuran anlar! Filistinli ve İsrailli yönetmenlerin sözleri alkış tufanı kopardı

Bu yıl 97. kez gerçekleştirilen Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. İsrailli Yuval Abraham ve Filistinli Basel Adra’nın Batı Şeria’daki zulmü konu alan belgeseli No Other Land (Başka bir Ülke Yok) En İyi Belgesel Oscar’ına layık görüldü. Filmin yönetmenlerinin ödül töreninde yaptığı konuşma ise geceye damgasını vurdu.

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929’dan beri verilen ve sinema dünyasının en iyilerini onurlandıran Oscar Ödülleri, Los Angeles’taki Dolby Theatre’da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. 2024 Oscar Ödülleri’nde En İyi Uzun Belgesel ödülüne, Batı Şeria’daki Filistin topluluğunun yaşadığı dramı ele alan “No Other Land” belgeseli layık görüldü.

ACI GERÇEĞİ YANSITIYOR

Filistinli Basel Adra ve İsrailli gazeteci Yuval Abraham’ın öncülüğünde hazırlanan yapım, Batı Şeria’daki Masafer Yatta topluluğunun sürgün sürecini anlatıyor. Ödül töreninde konuşan Adra, belgeselin Filistinlilerin yıllardır yaşadığı acıyı ve direnişi anlattığını vurgulayarak, “Başka Bir Ülke Yok', bizim on yıllardır katlandığımız ve hala direnmeye devam ettiğimiz acı gerçeği yansıtıyor” dedi.

TÜM DÜNYAYA ÇAĞRIDA BULUNDU

Kısa bir süre önce baba olduğunu belirten Adra, “Kızımın, benim yaşadığım hayatı yaşamamasını diliyorum.” ifadelerini kullandı. filmin Filistin halkının yıllardır maruz kaldığı acıları gözler önüne serdiğini belirten Adra, “Dünyanın, Filistin halkına yönelik adaletsizlik ve etnik temizliği durdurmak adına ciddi adımlar atması gerekiyor" diye konuştu.

"BİRLİKTE SESİMİZ DAHA GÜÇLÜ"

Yönetmenlerden Abraham ise Gazze’de devam eden savaşa dikkat çekerek, “Bu filmi Filistinliler ve İsrailliler birlikte yaptık, çünkü birlikte sesimiz daha güçlü. Gazze ve halkının acımasızca yok edilmesi durdurulmalı" dedi.

"ONA BAKTIĞIMDA KARDEŞİMİ GÖRÜYORUM AMA EŞİT DEĞİLİZ"

5 yıl süren belgesel yapım sürecinde aralarında sıkı bir bağ oluşan Filistinli arkadaşı Adra'yı işaret eden Abraham, “Basel’e baktığımda kardeşimi görüyorum ama eşit değiliz. Ben özgür yaşarken, Basel hayatını kontrol edemediği yasalar altında yaşıyor” dedi. Öte yandan Film için 24 ülkede dağıtım anlaşması yapılmasına rağmen ABD'de belgesel için dağıtımcı şirket bulunamadı.