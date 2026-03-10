Menü Kapat
Dünya
Oslo'nun ardından şimdi de Toronto! ABD Büyükelçiliği'ne ateş açtılar

Toronto'daki ABD Konsolosluğu, yerel saatle 05.30 sularında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce hedef alındı. Konsolosluk binasına çok sayıda merminin isabet ettiği olayda şans eseri yaralanan olmazken, saldırının Norveç'teki ABD Büyükelçiliği'nde yaşanan patlamadan sadece iki gün sonra gerçekleşmesi şüphelendirdi.

AA
10.03.2026
10.03.2026
saat ikonu 19:09

Toronto polisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Toronto'daki ABD Konsolosluğuna ateş açıldığı, ilk etapta herhangi bir yaralanmanın belirlenmediği bildirildi.

ŞÜPHELİ HENÜZ YAKALANAMADI

Açıklamada, diplomatik misyona yönelik silahlı saldırının yerel saatle 05.30 civarında gerçekleştiği, çok sayıda silah sesinin duyulduğu olay yerindeki incelemenin devam ettiği ancak henüz bir şüphelinin tespit edilemediği aktarıldı.

"Ateşli silah kullanıldığına dair kanıtlar bulundu." ifadesine yer verilen açıklamada, söz konusu konsolosluk binasının önündeki yolun trafiğe kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Oslo'nun ardından şimdi de Toronto! ABD Büyükelçiliği'ne ateş açtılar

OSLO VE TORONTO BAĞLANTISI MI?

Norveç'in Oslo kentinde bulunan ABD Büyükelçiliği'nde de 8 Mart'ta patlama meydana gelmişti. Oslo polisi, patlamanın "ABD Büyükelçiliğini kasıtlı olarak hedef alan bir saldırı olabileceği" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Norveç'teki ABD büyükelçiliğinde patlama
Norveç'te ABD Büyükelçiliği yakınlarında şiddetli patlama
