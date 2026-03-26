Osman Hamdi Bey'in kayıp hazinesi gün yüzüne çıktı! Dudak uçuklatan fiyata satıldı

Dünyaca ünlü Türk ressam ve arkeolog Osman Hamdi Bey’in “Cami Kapısında (At the Mosque Door)” adlı eseri, Bonhams tarafından düzenlenen “19. Yüzyıl Resimleri ve İngiliz Empresyonist Sanatı” müzayedesinde satışa sunuldu.

1895 yılından bu yana Pensilvanya Üniversitesi koleksiyonunda bulunan ve ilk kez açık artırmaya çıkarılan tablo için 2 ila 3 milyon sterlin arasında değer biçiliyordu.

Eser, beklentilerin üzerine çıkarak 3 milyon 678 bin 400 sterline (yaklaşık 4,92 milyon dolar/218 milyon lira) alıcı bulurken, eseri satın alan kişinin kimliği henüz açıklanmadı.

KENDİSİNİ ÜÇ AYRI FİGÜR OLARAK RESMETTİ

Uzmanlar, tabloda tasvir edilen mekanın Bursa'da yer alan Muradiye Camii’nin ana giriş kapısı olduğunu değerlendirirken, Osman Hamdi Bey’in kompozisyon içinde kendisini üç ayrı figür olarak resmettiği ifade ediliyor.

Yapılışından dört yıl sonra, 1895’te doğrudan sanatçıdan satın alınan eser, bugüne kadar hiç açık artırmaya çıkarılmamıştı. Ressamın uzun süre kayıp olduğu düşünülen “Kahve Hazırlamak” adlı tablosu ise geçtiğimiz yıl nisan ayında düzenlenen bir müzayedede 1 milyon sterlinin üzerinde bir fiyata satılmıştı.

Bonhams, 2019 yılında da sanatçının “Genç Kadın Okurken” adlı eserini 6.6 milyon sterline satarak bu alanda dikkat çeken bir rekora imza atmıştı.