Oteller kapandı, turistler tahliye edildi! Küba'da petrol krizi her geçen gün artıyor

Ulusal basında yer alan haberlere göre Küba yönetimi, yakıt sıkıntısını gerekçe göstererek bazı otellerin faaliyetlerini durdurdu ve konaklayan turistleri başka tesislere yönlendirdi. Alınan bu kararın, enerji tasarrufu sağlamak ve mevcut kaynakları daha verimli kullanmak amacı taşıdığı belirtildi.

Küba Başbakan Yardımcısı Oscar Perez-Olivia, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, enerji tüketimini azaltmak, turistik tesislerin kullanımını optimize etmek ve süren turizm sezonundan en yüksek verimi almak için kapsamlı bir plan hazırlandığını söyledi.

Bu kapsamda özel şirketlerin kendi yakıtlarını ithal edebilmesine yönelik prosedürlerin de kolaylaştırılacağını ifade etti.

Perez-Olivia ayrıca bazı bankaların çalışma saatlerinin yeniden düzenleneceğini, Havana Uluslararası Kitap Fuarı gibi kültürel etkinliklerin ise ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini açıkladı.

Ulaştırma Bakanı Eduardo Rodriguez ise iç ve dış hat uçuşlarının süreceğini, havaalanları ile limanların faaliyetlerine devam edeceğini duyurdu.

Küba hükümeti, yakıt krizine karşı bir dizi acil önlemi devreye aldı. Bu kapsamda uzaktan çalışma sisteminin yaygınlaştırılması, bazı kamu ofislerinin geçici olarak kapatılması, kamu hizmetlerinin sınırlandırılması ve üniversitelerde ders saatlerinin yeniden düzenlenmesi gibi adımlar atıldı. Amaç, enerji tüketimini düşürerek mevcut kaynakları daha verimli kullanmak olarak açıklandı.

Devlet medyasında yer alan bilgilere göre ise dövizle satış yapan benzin istasyonları faaliyetlerine devam edecek. Ancak akaryakıt satışları, kişi ve araç başına en fazla 20 litre ile sınırlandırılacak. Bu uygulamayla hem arzın kontrol altında tutulması hem de stokların daha uzun süre korunması hedefleniyor.

"TESLİM Mİ OLACAĞIZ?"

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, 6 Şubat'ta yaptığı açıklamada, ABD’nin ülkesine uyguladığı petrol ablukasına işaret ederek, "Geçen aralık ayından bu yana dışarıdan hiç yakıt alamadık. Bir büyük gücün, küçük bir ülkeye karşı bu denli saldırgan ve suç niteliği taşıyan bir politika benimsemesi kınanmalıdır. Bu, bizi tamamen boğmak anlamına geliyor. Direnmezsek ne yapacağız, teslim mi olacağız?" diye konuşmuştu.

Ülkenin enerji ihtiyacını karşılayabilmek için günlük yaklaşık 110 bin varil petrole ihtiyaç duyduğu, Venezuela’nın 2025’te bunun yaklaşık 30 bin varilini sağlayabildiği belirtiliyor.

ABD'NİN KÜBA'YA UYGULADIĞI ENGEL

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta, Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray, söz konusu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Trump, 1 Şubat'ta Küba liderleriyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.