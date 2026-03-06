Oval Ofis'te ilginç anlar! Trump gözlerini kapattı, hepsi ona dokunarak dua etti

İsrail ve ABD'nin İran'a başlattığı savaş 7. gününde de devam ediyor. Peş peşe ateşlenen füzelerle Orta Doğu yangın yerine dönerken, Beyaz Saray'dan gelen görüntüler sosyal medyada gündeme oturdu. İlginç görüntüleri ise ABD’li siyasetçi Dan Scavino sosyal medyada hesabından paylaştı.

TRUMP'A DOKUNARAK DUA ETTİLER

Sosyal medyada paylaşılan videoda, Trump’ın masasında gözlerini yumarak oturduğu, Evangelist din insanları ise ona dokunarak dua ettiği görülüyor.

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Paylaşımda dua eden grubun Trump için destek ve iyi dileklerde bulunduğu dikkat çekerken, videonun hangi tarihte ve hangi ortamda kaydedildiğine dair ayrıntılı bilgi verilmedi.