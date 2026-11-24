ABD'nin Florida eyaletine bağlı Volusia bölgesinde 16 yaşındaki bir genç, annesinin Xbox oyun konsolunu elinden alması üzerine motorlu testereyle annesini kovaladı. GTA 6'nın piyasaya sürülmesinin hemen ardından yaşanan olayda genç şüpheli, ölümcül silahla ağırlaştırılmış saldırı suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

Volusia polisinden yapılan açıklamaya göre, 16 yaşındaki bir genç pazartesi günü Xbox oyun konsolunu elinden alan annesini elektrikli testereyle kovaladı. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine intikal eden ekipler, gencin konsol meselesi yüzünden ailesine sinirlendiğini tespit etti.

Polis yetkililerinin aktardığı bilgilere göre genç şüpheli, ailesine şantaj yaparak evdeki evcil hayvanlara zarar vereceği tehdidinde de bulundu. Ekipler, saldırı girişimi sırasında kullanıldığı öne sürülen yaklaşık 45,7 santimetre boyutundaki kablosuz motorlu testerenin fotoğrafını kamuoyuyla paylaştı.

ŞÜPHELİ GENÇ YARDIM MERKEZİNE SEVK EDİLDİ

Yetkililer, 16 yaşındaki şüpheliye ölümcül silahla ağırlaştırılmış saldırı suçlaması yöneltildiğini bildirdi. İşlemlerin ardından genç, yardım alması amacıyla Volusia Aile Kaynak Merkezi’ne (Volusia Family Resource Center) nakledildi. Polisler soruşturmaya ilişkin daha fazla ayrıntı paylaşmadı.

Saldırı girişimi merakla beklenen Grand Theft Auto 6 (GTA 6) oyununun 19 Kasım’da piyasaya sürülmesinden birkaç gün sonra meydana geldi. Güvenlik güçleri yaşananların oyunla herhangi bir bağlantısı olup olmadığını doğrulamazken, sosyal medya kullanıcıları yaşananlardan doğrudan GTA 6’yı sorumlu tuttu.

Bir kullanıcı, "Tam bir GTA yoksunluğu. Uyuşturucudan bile beter" ifadelerini kullandı. "GTA 6 çıktığında insanların oyun yüzünden hayatlarını mahvetmeye başlayacağını söylemişlerdi, işte geldik. Her şey başladı" sözleriyle tepkisini dile getiren de oldu.

GTA 6 İLK 24 SAATTE 3,79 MİLYAR DOLAR GELİR ELDE ETTİ

Rockstar’ın 13 yıl aradan sonra çıkardığı ilk yeni oyun olan GTA 6, Miami’den esinlenilerek tasarlanan Vice City şehrinde geçiyor. Oyun, basit bir soygun işinin ters gitmesinin ardından kendilerini büyük bir komplonun içinde bulan Jason ve Lucia adlı iki suçlunun hikayesini konu alıyor.

Florida’dan esinlenilen kurgusal Leonida eyaletinde geçen yapımın haritası, serinin açıklamasına göre GTA 5’teki haritanın iki katı büyüklüğünde tasarlandı. 2020 yılından bu yana tam kapsamlı geliştirme sürecinde olan ve bütçesinin 1 milyar doların üzerinde olduğu tahmin edilen yapım, bugüne kadar geliştirilen en pahalı oyunlar arasında gösteriliyor.

Geçtiğimiz hafta satışa sunulmadan önce ön sipariş gelirleri tahmini 1,65 milyar dolara ulaşan GTA 6, Reuters’ın aktardığı verilere göre çıkışının ilk 24 saatinde 3,79 milyar dolarlık satış hasılatı elde etti.