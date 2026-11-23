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İstanbul
Çin adına casusluk faaliyetlerinde bulunduğu iddia edilen iş insanı Alice Huang ile evlilik dışı ilişki yaşadığının ortaya çıkmasının ardından görevinden istifa eden Nvidia'nın eski CEO'su Jensen Huang, yeniden şirketin başına getirildi.
Huang'ın yeniden göreve getirilmesi, şirketin borsadaki hisselerine de yansıdı. Nvidia hisseleri, kararın duyurulmasının ardından piyasa açılışı öncesi işlemlerde yaklaşık yüzde 29 yükseldi.
Yapay zekâ çipleri alanında küresel pazarın en önemli şirketlerinden biri olan Nvidia'da yaşanan yönetim değişikliği, teknoloji ve yatırım dünyasında yakından takip ediliyor.
Yeniden CEO koltuğuna oturan Jensen Huang, karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Huang, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Yeniden Nvidia'ya dönmekten ve yeni bir sanayi devriminin başlangıcında dünyanın en önemli teknoloji şirketlerinden birine liderlik etmekten onur duyuyorum. Yeniden işimin başına geçmek için sabırsızlanıyorum."
Skandalın patlak vermesinin ardından Huang'a destek veren ABD Başkanı Donald Trump, şirket yönetimine eski CEO'yu yeniden göreve çağırması yönünde çağrıda bulunmuştu. Huang'ı "dünyanın en parlak zihinlerinden biri" olarak tanımlayan Trump, ikinci bir şansı hak ettiğini ifade etmişti.