Çin adına casusluk faaliyetlerinde bulunduğu iddia edilen iş insanı Alice Huang ile evlilik dışı ilişki yaşadığının ortaya çıkmasının ardından görevinden istifa eden Nvidia'nın eski CEO'su Jensen Huang, yeniden şirketin başına getirildi.

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HABERİN ÖZETİ Jensen Huang yeniden Nvidia CEO'su oldu Çin adına casusluk yaptığı öne sürülen ve yasak aşk skandalı nedeniyle görevinden ayrılan Nvidia'nın eski CEO'su Jensen Huang, ABD Başkanı Donald Trump'ın desteğiyle şirketin üst yöneticisi olarak yeniden atandı. Jensen Huang, Çin adına casusluk yaptığı iddiasıyla görevinden ayrılmıştı. Huang'ın Alice Huang ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Jensen Huang'a destek vermişti. Trump, Huang'ın ikinci bir şansı hak ettiğini belirtmişti. Huang, yeniden şirketin üst yöneticisi olarak atandı.

HİSSELERİ YÜZDE 27 YÜKSELDİ

Huang'ın yeniden göreve getirilmesi, şirketin borsadaki hisselerine de yansıdı. Nvidia hisseleri, kararın duyurulmasının ardından piyasa açılışı öncesi işlemlerde yaklaşık yüzde 29 yükseldi.

Yapay zekâ çipleri alanında küresel pazarın en önemli şirketlerinden biri olan Nvidia'da yaşanan yönetim değişikliği, teknoloji ve yatırım dünyasında yakından takip ediliyor.

"YENİDEN İŞİMİN BAŞINA DÖNMEKTEN ONUR DUYUYORUM"

Yeniden CEO koltuğuna oturan Jensen Huang, karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Huang, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yeniden Nvidia'ya dönmekten ve yeni bir sanayi devriminin başlangıcında dünyanın en önemli teknoloji şirketlerinden birine liderlik etmekten onur duyuyorum. Yeniden işimin başına geçmek için sabırsızlanıyorum."

DONALD TRUMP DESTEK ÇIKMIŞTI

Skandalın patlak vermesinin ardından Huang'a destek veren ABD Başkanı Donald Trump, şirket yönetimine eski CEO'yu yeniden göreve çağırması yönünde çağrıda bulunmuştu. Huang'ı "dünyanın en parlak zihinlerinden biri" olarak tanımlayan Trump, ikinci bir şansı hak ettiğini ifade etmişti.