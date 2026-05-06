Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Özel jetlerden hapse: Sahte prenslerden büyük vurgun

ABD'nin Ohio eyaletindeki dolandırıcılık filmleri aratmadı. İki kardeş, kendilerini Orta Doğulu iş insanı gibi gösterip 21 milyon dolar dolandırıcılık ağı kurdular.

Özel jetlerden hapse: Sahte prenslerden büyük vurgun
GİRİŞ:
06.05.2026
saat ikonu 15:52
|
GÜNCELLEME:
06.05.2026
saat ikonu 15:52

ABD'li, yaşları 31 ve 42 olan iki kardeş Zubair ile Muazzemmil Al Zubair, Ohio eyaletinde doğmalarına rağmen kendilerini Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) vatanşadı olarak tanıttılar. Hatta Zubair BAE prensesiyle evli olduğunu söyledi, Muazzemmil ise kendini insanlara risk fonu yatırımcısı olarak tanıttı.

Bu sahte kişilikleriyle yatırımcıların güvenini kazanan kardeşler lüks bir hayat yaşamaya başladılar. Özel jetlerle seyahatler, lüks saatler, üst segment araçlar ve çok sayıda silah...

New York Post'un haberine göre kardeşler İngiltere, İspanya ve Romanya gibi ülkelere alışveriş amacıyla özel uçaklarla seyahat ediyordu.

ÇİNLİ YATIRIMCIDAN 840 MİLYON TL

Seneler içinde birçok yapan kardeşler, Çinli bir yatırımcıdan yaklaşık 18 milyon dolar yani 840 milyon TL yatırım aldılar. Kendilerine ait olmayan bir sanayi kompleksinin sahibiymiş gibi gösterip kripto para kuracaklarını söylediler.

Bir başka olayda ise Zubair'in eski sevgilisinin 737 bin dolar (33 milyon TL) kaybettiği öğrenildi.

Zubair ve Muazzammil Al Zubair kardeşler, çıkarıldıkları mahkemede 23 ve 24 olmak üzere toplamda 47 yıl verildi.

BELEDİYE GÖREVLİSİ DE KANDI TÜM KAPILARI AÇTI

Davada dikkat çeken isimlerden biri de eski East Cleveland Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Michael Smedley oldu. 56 yaşındaki Smedley, kardeşlerin suç faaliyetlerine yardım ettiği gerekçesiyle sekiz yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı.

Yetkililer, kardeşlerin Smedley'ye pahalı hediyeler vererek konumundan faydalandığını açıkladı. Bu bağlamda Smedley'in kardeşlerin şirketleri için devlet fonu sağlamaya çalıştığı, resmi antetli kağıtları kullanmalarına izin verdiği ve hatta polis kimlik belgesi çıkarttığı öğrenildi.

