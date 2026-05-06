Özel jetlerden hapse: Sahte prenslerden büyük vurgun

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
ABD'li, yaşları 31 ve 42 olan iki kardeş Zubair ile Muazzemmil Al Zubair, Ohio eyaletinde doğmalarına rağmen kendilerini Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) vatanşadı olarak tanıttılar. Hatta Zubair BAE prensesiyle evli olduğunu söyledi, Muazzemmil ise kendini insanlara risk fonu yatırımcısı olarak tanıttı.
Bu sahte kişilikleriyle yatırımcıların güvenini kazanan kardeşler lüks bir hayat yaşamaya başladılar. Özel jetlerle seyahatler, lüks saatler, üst segment araçlar ve çok sayıda silah...
New York Post'un haberine göre kardeşler İngiltere, İspanya ve Romanya gibi ülkelere alışveriş amacıyla özel uçaklarla seyahat ediyordu.
Seneler içinde birçok dolandırıcılık yapan kardeşler, Çinli bir yatırımcıdan yaklaşık 18 milyon dolar yani 840 milyon TL yatırım aldılar. Kendilerine ait olmayan bir sanayi kompleksinin sahibiymiş gibi gösterip kripto para kuracaklarını söylediler.
Bir başka olayda ise Zubair'in eski sevgilisinin 737 bin dolar (33 milyon TL) kaybettiği öğrenildi.
Zubair ve Muazzammil Al Zubair kardeşler, çıkarıldıkları mahkemede 23 ve 24 olmak üzere toplamda 47 yıl hapis cezası verildi.
Davada dikkat çeken isimlerden biri de eski East Cleveland Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Michael Smedley oldu. 56 yaşındaki Smedley, kardeşlerin suç faaliyetlerine yardım ettiği gerekçesiyle sekiz yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı.
Yetkililer, kardeşlerin Smedley'ye pahalı hediyeler vererek konumundan faydalandığını açıkladı. Bu bağlamda Smedley'in kardeşlerin şirketleri için devlet fonu sağlamaya çalıştığı, resmi antetli kağıtları kullanmalarına izin verdiği ve hatta polis kimlik belgesi çıkarttığı öğrenildi.