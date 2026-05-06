ABD'li, yaşları 31 ve 42 olan iki kardeş Zubair ile Muazzemmil Al Zubair, Ohio eyaletinde doğmalarına rağmen kendilerini Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) vatanşadı olarak tanıttılar. Hatta Zubair BAE prensesiyle evli olduğunu söyledi, Muazzemmil ise kendini insanlara risk fonu yatırımcısı olarak tanıttı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Özel jetlerden hapse: Sahte prenslerden büyük vurgun ABD'de doğan Zubair ve Muazzemmil Al Zubair kardeşler, kendilerini Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı olarak tanıtarak ve sahte kimlikler kullanarak yatırımcıları dolandırdı. Kardeşler, kendilerini BAE vatandaşı ve üst düzey kişiler olarak tanıtarak yatırımcıların güvenini kazandı. Zubair, BAE prensesiyle evli olduğunu, Muazzemmil ise risk fonu yatırımcısı olduğunu iddia etti. Kardeşler, özel jetlerle seyahatler, lüks eşyalar ve silahlar edinerek lüks bir yaşam sürdü. Çinli bir yatırımcıdan kripto para projesi vaadiyle yaklaşık 18 milyon dolar yatırım aldılar. Zubair ve Muazzemmil Al Zubair kardeşlere toplamda 47 yıl hapis cezası verildi. Eski East Cleveland Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Michael Smedley de kardeşlerin suç faaliyetlerine yardım ettiği gerekçesiyle sekiz yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı.

Bu sahte kişilikleriyle yatırımcıların güvenini kazanan kardeşler lüks bir hayat yaşamaya başladılar. Özel jetlerle seyahatler, lüks saatler, üst segment araçlar ve çok sayıda silah...

New York Post'un haberine göre kardeşler İngiltere, İspanya ve Romanya gibi ülkelere alışveriş amacıyla özel uçaklarla seyahat ediyordu.

ÇİNLİ YATIRIMCIDAN 840 MİLYON TL

Seneler içinde birçok dolandırıcılık yapan kardeşler, Çinli bir yatırımcıdan yaklaşık 18 milyon dolar yani 840 milyon TL yatırım aldılar. Kendilerine ait olmayan bir sanayi kompleksinin sahibiymiş gibi gösterip kripto para kuracaklarını söylediler.

Bir başka olayda ise Zubair'in eski sevgilisinin 737 bin dolar (33 milyon TL) kaybettiği öğrenildi.

Zubair ve Muazzammil Al Zubair kardeşler, çıkarıldıkları mahkemede 23 ve 24 olmak üzere toplamda 47 yıl hapis cezası verildi.

BELEDİYE GÖREVLİSİ DE KANDI TÜM KAPILARI AÇTI

Davada dikkat çeken isimlerden biri de eski East Cleveland Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Michael Smedley oldu. 56 yaşındaki Smedley, kardeşlerin suç faaliyetlerine yardım ettiği gerekçesiyle sekiz yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı.

Yetkililer, kardeşlerin Smedley'ye pahalı hediyeler vererek konumundan faydalandığını açıkladı. Bu bağlamda Smedley'in kardeşlerin şirketleri için devlet fonu sağlamaya çalıştığı, resmi antetli kağıtları kullanmalarına izin verdiği ve hatta polis kimlik belgesi çıkarttığı öğrenildi.