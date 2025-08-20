Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
Editor
Editor
 Berkay Alptekin

Pakistan felaketi yaşıyor! Sel ve heyelanda bilanço ağırlaşıyor

Pakistan'da 26 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağışları felaketi beraberinde getirdi. Sel ve heyelan meydana gelen ülkede bilanço her geçen gün artmaya devam ediyor.

Pakistan felaketi yaşıyor! Sel ve heyelanda bilanço ağırlaşıyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.08.2025
13:40
|
GÜNCELLEME:
20.08.2025
13:40

'da muson yağmurlarının yol açtığı ve heyelanlarda bilanço ağırlaşıyor. Pakistan Ulusal Yönetimi Ajansı (NDMA) tarafından yapılan açıklamada, 26 Haziran'dan bu yana ülke genelinde muson yağmurlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 706'ya yükseldiği bildirildi.

Ölümlerin çoğunun şiddetli sağanak yağışlar sonucu ev ve çatı çökmeleri nedeniyle meydana geldiği, bir kısmının ise ani sel, toprak kayması, elektrik akımına kapılma ve yıldırım düşmesinden kaynaklandığı ifade edildi.

Pakistan felaketi yaşıyor! Sel ve heyelanda bilanço ağırlaşıyor

YAĞMURLAR, ALTYAPI VE MÜLKLERE BÜYÜK ZARAR VERDİ

En çok can kaybının 427 ile Khyber Pakhtunkhwa'da kayıtlara geçtiği belirtildi. Muson yağmurları ülke genelinde altyapı ve özel mülklere büyük zarar verdi.

26 Haziran'dan bu yana 2 bin 934'ten fazla ev hasar gördü, bin 108 hayvan telef oldu. Yaklaşık 451 kilometre yol ve 152 köprüde de hasar meydana gelirken, en büyük yıkım Khyber Pakhtunkhwa ve Azad Keşmir'de yaşandı.

Yetkililer önümüzdeki günlerde daha fazla yağış olacağı konusunda uyarıda bulunarak riskli bölgelerde yaşayanlara tedbirli olma çağrısında bulundu.

Pakistan felaketi yaşıyor! Sel ve heyelanda bilanço ağırlaşıyor
