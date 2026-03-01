Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Hamaney öldürüldü, Orta Doğu karıştı! Pakistan'da ABD protestosu: 9 ölü, 36 yaralı!

İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik düzenlediği ortak operasyonda Dini Lider Ali Hamaney ve üst düzey devlet yetkililerinin hayatını kaybettiği bildirildi. Suikast haberi sonrası bölge ateş çemberine dönerken, Pakistan’da ABD Konsolosluğu’na düzenlenen saldırılarda 10 sivil yaşamını yitirdi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.03.2026
saat ikonu 10:57
|
GÜNCELLEME:
01.03.2026
saat ikonu 15:57

'ın dini lideri Ayetullah Ali , Cumartesi günü ve 'in ortak düzenlediği bir hava saldırısında öldürüldü.

Hamaney öldürüldü, Orta Doğu karıştı! Pakistan'da ABD protestosu: 9 ölü, 36 yaralı!

Saldırının ardından Tahran yönetimi, misilleme olarak İsrail ve Körfez ülkelerine füze saldırıları başlattı.

PAKİSTAN'DA ABD PROTESTOLARI BAŞLADI

Olayın ardından bölgede gerilim hızla tırmanırken, Pakistan gibi İran'la yakın ilişkileri olan ülkelerde de protestolar patlak verdi. Pakistan, ABD'ye karşı eylemlere başladı.

Hamaney öldürüldü, Orta Doğu karıştı! Pakistan'da ABD protestosu: 9 ölü, 36 yaralı!

ABD KONSOLOSLUĞUNA SALDIRI

Pakistan'ın Karaçi kentinde bulunan ABD Konsolosluğu, öfkeli bir kalabalık tarafından basıldı. Görüntülere, protestocuların konsolosluk binasının camlarını ve kapılarını sopalar, demir çubuklar ve diğer aletlerle kırmaya çalıştığı anlar yansıdı. Eylemciler, bina duvarlarına tırmanmaya, camları parçalamaya ve binanı içine girmeye çalıştı.

Hamaney öldürüldü, Orta Doğu karıştı! Pakistan'da ABD protestosu: 9 ölü, 36 yaralı!

EYLEM SIRASINDA 10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Eylem ve saldırılar sırasında 9 Pakistanlının hayatını kaybettiği ve 36 kişinin ise yaralı olduğu öğrenildi. Saldırı sırasında konsolosluk binasının bazı kısımları ateşe verildi ve dış güvenlik bariyerleri aşıldı. Yerel yetkililer, durumu kontrol altına almak için çalışırken gerilimin devam ettiği öğrenildi.

ETİKETLER
#abd
#İsrail
#iran
#hamaney
#Pakistan Protestoları
#Karaçi Abd Konsolosluğu Saldırısı
#Dünya
