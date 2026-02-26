Pakistan'da evde tüp patladı: 7 ölü, 25 yaralı

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde yer alan Chaman kentinde bir evde tüp patladı. Polis, patlama sırasında evde çok sayıda kişinin bulunduğunu aktararak, evin çatısının ve duvarlarının çöktüğünü ifade etti.

ENKAZ ALTINDA KALANLAR VAR

Enkaz altında kalanlar olduğunu belirten polis, olay yerine çok sayıda arama-kurtarma ekibi sevk edildiğini aktardı. Polis, patlamada aralarında çocuklarında bulunduğu en az 7 kişi hayatını kaybettiğini, 25 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Hastane yetkilileri, yaralıların birçoğunun durumunun kritik olduğu ifade ederek, patlamada ölen ve yaralanan çocukların yaşlarının 5 ila 12 arasında değiştiğini söyledi.

GEÇEN HAFTA YİNE BENZER BİR PATLAMA OLMUŞTU

Öte yandan geçtiğimiz hafta Karaçi kentinde tüp patlaması sonucu bir binada kısmi çökme yaşanmış ve aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu en az 16 kişi hayatını kaybetmişti.