Pakistan'da feci kaza! Petrol tankeri minibüsün üzerine devrildi: Çok sayıda ölü var

Pakistan'ın Karaçi şehrindeki M-9 Otoyolu'nda seyir halindeki petrol tankeri, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu bir minibüsün üzerine devrildi.

Bölgeye çok sayıda polis ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yaşanan dehşet verici kaza sonucu 13 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Devrilmenin etkisiyle yolda önce petrol sızıntısı, daha sonra arkadan gelen araçların da çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi.

Polisten yapılan açıklamada, ters yönden gelen bir aracın tanker sürücüsünün kontrolünü kaybetmesine neden olduğu, ancak kazanın net bir sebebinin detaylı soruşturma sonrasında belirleneceği aktarıldı.