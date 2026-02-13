Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Pakistan'da feci kaza! Petrol tankeri minibüsün üzerine devrildi: Çok sayıda ölü var

Pakistan'ın Karaçi şehrinde dehşet verici bir kaza meydana geldi. Petrol tankeri sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi üzerine minibüsün üzerine devrildi. Yaşanan faciada çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Pakistan'da feci kaza! Petrol tankeri minibüsün üzerine devrildi: Çok sayıda ölü var
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.02.2026
saat ikonu 17:34
|
GÜNCELLEME:
13.02.2026
saat ikonu 17:34

Pakistan'ın şehrindeki M-9 Otoyolu'nda seyir halindeki petrol tankeri, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu bir minibüsün üzerine devrildi.

Bölgeye çok sayıda polis ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yaşanan dehşet verici kaza sonucu 13 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Devrilmenin etkisiyle yolda önce petrol sızıntısı, daha sonra arkadan gelen araçların da çarpmasıyla meydana geldi.

Polisten yapılan açıklamada, ters yönden gelen bir aracın tanker sürücüsünün kontrolünü kaybetmesine neden olduğu, ancak kazanın net bir sebebinin detaylı soruşturma sonrasında belirleneceği aktarıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Temizlik işçilerine otomobil çarptı! Feci kazada ölü ve yaralılar var
ABD donanmasına bağlı iki gemi Karayipler'de çarpıştı: Yaralılar var
ETİKETLER
#trafik kazası
#Karaçi
#zincirleme kaza
#M-9 Otoyolu
#Petrol Tankeri Kazası
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.