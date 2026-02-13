Temizlik işçilerine otomobil çarptı! Feci kazada ölü ve yaralılar var

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu oldu.

Edinilen bilgiye göre, gece yaşanan kazalar ve yağışın ardından karayolu ekipleri, sabah saatlerinde temizlik çalışması başlattı. Ekiplerin temizlik yaptığı sırada Halil B. idaresindeki otomobil dubaları devirerek işçilerin çalıştığı alana girdi. Otomobilin çarptığı işçiler feci kazada yola savruldu.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hüseyin Gökçek’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 3 işçi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kazayla ilgili inceleme de başlatıldı.