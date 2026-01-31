Pakistan’da "koordineli" terör saldırısı! 12 ayrı noktada en az 10 ölü

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bu sabah ayrılıkçı Belucistan Özgürlük Ordusu'na (BLA) bağlı militanlar, çeşitli bölgelerde koordineli terör saldırıları gerçekleştirdi.

Eyaletin kalbi, başkent Ketta'da yerel saatle 06.00 sıralarında yüksek sesli bir patlama sornası başlayan olaylarda, iki saat boyunca yoğun silah sesleri duyulurken, çok sayıda ve peş peşe patlamalar yaşandı.

12 FARKLI NOKTADA KOORDİNELİ SALDIRI

Dalbandin ve Nushki bölgesinde yaşayan halk, patlamalar ve silah sesleri duyduklarını ifade ederken, Mastung, Gwadar, Pasni ve Turbat'ta da benzer saldırılar düzenlendiği belirtildi.

Yetkililerin açıklamalarına göre 12 farklı noktada gerçekleştirilen terör saldırılarında en az 10 polis ve güvenlik görevlisi hayatını kaybederken, 58 militan etkisiz hale getirildi.

"SON TERÖRİSTE KADAR PEŞLERİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Belucistan Eyaleti Başbakanı Sarfraz Bugti açıklamasında, çeşitli bölgelerde yürütülen operasyonlarda teröristlerin hala kovalandığı belirtirken, saldırılardan Hindistan’ı sorumlu tuttu.

Bugti, "Sabah saatlerinde, son zamanlarda yaşadıkları moral kaybını telafi etmek amacıyla Hindistan destekli teröristler birden fazla noktada saldırılar düzenlemeye çalıştı. Ancak Belucistan polisi ve sınır birliklerinin kahraman personeli, bu saldırıları birlikte püskürterek bugüne kadar 58 teröristi daha etkisiz hale getirdi. Bu saldırılar terörizme karşı kararlılığımızı sarsamaz; son teröriste kadar peşlerini bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Bugti ayrıca, güvenlik güçlerinin son 2 gün içinde eyalet genelinde çeşitli bölgelerde 70 teröristi etkisiz hale getirdiğini açıkladı.