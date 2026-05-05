Pakistan'da patlayıcı yüklü araç havaya uçuruldu: Ölü ve yaralılar var

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir araç askeri kontrol noktasına varmadan havaya uçuruldu. Güney Veziristan bölgesinde bölgesinde meydana gelen saldırıda İslam alimi ve eski siyasetçi Şeyh Muhammed İdris saldırıda hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Patlamada ayrıca çevredeki binalar hasar görürken bazı evler kısmen yıkıldı.
Güvenlik yetkilileri, aracın imha edilmesiyle büyük can kaybının önlendiğini belirtti.
Saldırı girişiminde bulunanlara ilişkin ise bilgi verilmedi.