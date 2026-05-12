Pakistan'da pazar yerinde patlama: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Pakistan'da yine patlama meydana geldi. Hayber Pahtunhva eyaletinde pazar yerinde meydana gelen patlamada 2'si polis 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

GİRİŞ:
12.05.2026
saat ikonu 11:05
GÜNCELLEME:
12.05.2026
saat ikonu 11:42

Geo News'un haberine göre, 'ın Afganistan sınırına yakın eyaletinin Lakki Marwat bölgesindeki "Naurang" pazar yerinde meydana geldi.

Alınan ihbar sonrası kolluk kuvvetleri olay yerine sevk edildi.

Yerel güvenlik yetkilisi, patlamada 2'si polis 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 18 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Patlamanın nedenini belirlemek için bölgede inceleme başlatıldı.

PAKİSTAN'DA TERÖR SORUNU

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılar düzenliyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

