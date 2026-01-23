Menü Kapat
Ramazan
 Nalan Güler Güven

Pakistan'da şiddetli kar yağışı yüzünden 11 kişi hayatını kaybetti! Çığın yuttuğu ev bir aileye mezar oldu

Pakistan’ın kuzey ve batı kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı facia getirdi. Chitral’de meydana gelen çığ bir evi yutarken, Belucistan’da buzlanma kaynaklı kazalar yaşandı; toplamda 11 kişi hayatını kaybetti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.01.2026
22:47
|
GÜNCELLEME:
23.01.2026
22:52

'ın kuzey ve batı bölgelerinde etkili olan şiddetli hayatını olumsuz etkiledi. Khyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Chitral şehrinde, kar yağışının ardından meydana gelen bir evi yuttu. Olayda aynı aileden 9 kişi hayatını kaybederken, 1 çocuk yaralandı. Chitral Komiser Yardımcısı Rao Hashim Azeem, çığ altındaki tüm cesetlerin çıkarıldığını ve yaralı çocuğun hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

Pakistan'da şiddetli kar yağışı yüzünden 11 kişi hayatını kaybetti! Çığın yuttuğu ev bir aileye mezar oldu

BELUCİSTAN'DA TRAFİK KAZALARINDA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

eyaletinde ise buzlanma nedeniyle bir meydana geldi. Olayda 2 kişi öldü.

Pakistan'da şiddetli kar yağışı yüzünden 11 kişi hayatını kaybetti! Çığın yuttuğu ev bir aileye mezar oldu

TURİSTLER VE HALK MAHSUR KALDI

Khyber Pakhtunkhwa eyaletindeki Abbottabad şehrindeki turistik bölge Galyat'ta da yollar kapandı ve turistler ile yerel halk mahsur kaldı. Birçok araç yolda kaldı, elektrik kesintileri yaşandı.

