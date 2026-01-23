Pakistan'da şiddetli kar yağışı yüzünden 11 kişi hayatını kaybetti! Çığın yuttuğu ev bir aileye mezar oldu

Pakistan'ın kuzey ve batı bölgelerinde etkili olan şiddetli kar yağışı hayatını olumsuz etkiledi. Khyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Chitral şehrinde, kar yağışının ardından meydana gelen çığ bir evi yuttu. Olayda aynı aileden 9 kişi hayatını kaybederken, 1 çocuk yaralandı. Chitral Komiser Yardımcısı Rao Hashim Azeem, çığ altındaki tüm cesetlerin çıkarıldığını ve yaralı çocuğun hastaneye sevk edildiğini açıkladı.



BELUCİSTAN'DA TRAFİK KAZALARINDA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Belucistan eyaletinde ise buzlanma nedeniyle bir trafik kazası meydana geldi. Olayda 2 kişi öldü.

TURİSTLER VE HALK MAHSUR KALDI

Khyber Pakhtunkhwa eyaletindeki Abbottabad şehrindeki turistik bölge Galyat'ta da yollar kapandı ve turistler ile yerel halk mahsur kaldı. Birçok araç yolda kaldı, elektrik kesintileri yaşandı.