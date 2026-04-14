Pakistan'dan kritik barış turu: Başbakan Şerif, ABD-İran arabuluculuğu için Ankara’ya geliyor!

Pakistan hükümeti tarafından Salı günü yapılan resmi açıklamaya göre, Başbakan Şahbaz Şerif iki haftalık "kırılgan ateşkes" sürecini kalıcı bir barışa dönüştürmek için harekete geçti. İslamabad’da gerçekleştirilmesi planlanan ikinci tur görüşmeler öncesinde Başbakan Şerif'in
Başbakan Şerif, ziyaretler öncesinde Cumhurbaşkanı Asif Zardari ile bir araya gelerek yürütülen arabuluculuk faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Görüşme sonrası Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Pakistan, böylesine kritik bir diyalog için platform sağlayarak, uluslararası toplumda sorumlu ve kilit bir devlet olarak konumunu yeniden teyit etmiştir. Barış sağlama konusundaki itibarımızı dünyaya bir kez daha kanıtladık.”
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Şerif’in diplomasi trafiği oldukça yoğun. Şerif, Çarşamba günü Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya gelerek barış sürecinin finansal ve bölgesel boyutlarını ele alacak. Riyad temaslarından sonra, önce Katar'a ardından Ankara’ya geçecek olan Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerin ikinci turuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki iki gün içinde bir şeyler olabilir" ifadelerini kullanmış, ikinci turun da Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yapılabileceğini aktarmıştı.