Dünya
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Pakistan'dan kritik barış turu: Başbakan Şerif, ABD-İran arabuluculuğu için Ankara’ya geliyor!

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran arasındaki gerilimi düşürmek ve İslamabad'da yapılacak ikinci tur barış görüşmelerine zemin hazırlamak amacıyla Suudi Arabistan ve Türkiye’yi ziyaret edecek. Şerif’in ilk durağı Suudi Arabistan ardından Katar ve Türkiye olacak.

GİRİŞ:
14.04.2026
saat ikonu 20:51
|
GÜNCELLEME:
14.04.2026
saat ikonu 21:04

hükümeti tarafından Salı günü yapılan resmi açıklamaya göre, Başbakan iki haftalık "kırılgan ateşkes" sürecini kalıcı bir barışa dönüştürmek için harekete geçti. İslamabad’da gerçekleştirilmesi planlanan ikinci tur görüşmeler öncesinde Başbakan Şerif'in

HABERİN ÖZETİ

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, iki haftalık ateşkes sürecini kalıcı barışa dönüştürmek amacıyla diplomatik bir tur başlattı.
Başbakan Şerif, İslamabad'da gerçekleştirilmesi planlanan ikinci tur görüşmeler öncesinde Cumhurbaşkanı Asif Zardari ile bir araya gelerek yürütülen arabuluculuk faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
Cumhurbaşkanlığı ofisi, Pakistan'ın diyalog için platform sağlayarak uluslararası toplumda sorumlu ve kilit bir devlet konumunu teyit ettiğini belirtti.
Şerif'in diplomasi trafiği kapsamında Çarşamba günü Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşerek barış sürecinin finansal ve bölgesel boyutlarını ele alması planlanıyor.
Ardından sırasıyla Katar ve Türkiye'ye ziyarette bulunacak olan Şerif, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerin ikinci turunun önümüzdeki iki gün içinde gerçekleşebileceğini ve bu turun Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılabileceğini aktardı.
ZARDARİ: "PAKİSTAN KİLİT DEVLET KONUMUNU KANITLADI"

Başbakan Şerif, ziyaretler öncesinde Cumhurbaşkanı Asif Zardari ile bir araya gelerek yürütülen arabuluculuk faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Görüşme sonrası Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Pakistan, böylesine kritik bir diyalog için platform sağlayarak, uluslararası toplumda sorumlu ve kilit bir devlet olarak konumunu yeniden teyit etmiştir. Barış sağlama konusundaki itibarımızı dünyaya bir kez daha kanıtladık.”

ZİYARET TAKVİMİ: RİYAD’DAN ANKARA’YA

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Şerif’in diplomasi trafiği oldukça yoğun. Şerif, Çarşamba günü Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya gelerek barış sürecinin finansal ve bölgesel boyutlarını ele alacak. Riyad temaslarından sonra, önce Katar'a ardından Ankara’ya geçecek olan Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.

TRUMP’TAN MÜZAKERE AÇIKLAMASI

ABD Başkanı , İran ile müzakerelerin ikinci turuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki iki gün içinde bir şeyler olabilir" ifadelerini kullanmış, ikinci turun da Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yapılabileceğini aktarmıştı.

