ABD'de paraşüt eğitiminde facia! 2 asker hayatını kaybetti

ABD'de bulunan Polonya Özel Kuvvetler biriminde görevli 2 Polonyalı asker eğitim sırasında hayatını kaybetti.

Polonya Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, Polonyalı 2 askerin 19 Eylül akşamı eğitim programı kapsamında paraşütle atlayış yaptığı ifade edilirken, olayın oluş biçimine ve ABD'nin hangi hava üssünde yaşandığına ilişkin bilgi verilmedi.

ÖZEL KOMİSYON KURULDU

Olayı aydınlatmak amacıyla özel komisyon kurulduğu aktarıldı. Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz de hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.