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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 10:59
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 10:59

Pentagon CENTCOM'a İran'a saldırı için 'hazırlıklı olun' talimatı mı verdi? İsrail iddiası dikkat çekti

ABD Başkanı Donald Trump, ''Yakında İran'dan ayrılacağız'' derken ABD basınından Axios, Pentagon'un ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na (CENTCOM) İran'a karşı büyük çaplı muharebe operasyonlarına yeniden başlama hazırlıklarını tamamlaması yönünde talimat verdiğini yazdı.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Pentagon CENTCOM'a İran'a saldırı için 'hazırlıklı olun' talimatı mı verdi? İsrail iddiası dikkat çekti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 10:59
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 10:59

Axios haber sitesinin 'li yetkililere dayandırdığı haberine göre (), ABD ordusuna 'a karşı askeri operasyonlara yeniden başlamaya hazır olmaları yönünde talimat verdi. Verilen talimatta saldırılar için tarih belirtilmediği, ancak bunun ay sonunda İsrail'de yapılacak seçimlerinden önce olabileceği ifade edildi. 

ABD Başkanı Donald Trump'ın da bu konuda kesin bir karar vermediği aktarıldı. 

Pentagon CENTCOM'a İran'a saldırı için 'hazırlıklı olun' talimatı mı verdi? İsrail iddiası dikkat çekti

''TRUMP TÜM KOZLARI ELİNDE TUTUYOR''

Beyaz Saray'dan bir yetkili Axios'a yaptığı açıklamada, "ABD, Hürmüz Boğazı'nın kontrolü ve çökmekte olan İran ekonomisiyle çok güçlü bir konumda. İran harap durumda ve işler iki şekilde ilerleyecek: kolay yol ya da zor yol. Başkan Trump tüm kozları elinde tutuyor ve ABD için en iyisi neyse onu yapacak" ifadelerini kullandı.

Pentagon CENTCOM'a İran'a saldırı için 'hazırlıklı olun' talimatı mı verdi? İsrail iddiası dikkat çekti

İSRAİL ÇATIŞMALARA KATILABİLİR!

Axios'a konuşan kaynaklar, saldırıların yeniden başlaması durumunda İran'da nükleer, altyapı ve enerji tesislerinin hedef alınmasının beklendiğini belirtti. Axios'a göre saldırıların yeniden başlaması durumunda İsrail ordusunun da çatışmalara dahil olması muhtemel.

Pentagon CENTCOM'a İran'a saldırı için 'hazırlıklı olun' talimatı mı verdi? İsrail iddiası dikkat çekti

TRUMP: İRAN'DAN YAKINDA AYRILACAĞIZ

ABD Başkanı Donald Trump, Texas eyaletinde yapılan bir ara seçim mitinginde İran’la yaşanan gerilim hakkında açıklamalarda bulundu. Tıpkı söz verdiği gibi İran’ın nükleer silaha sahip olmasını engellediğini belirten Trump, "Bunu asla yapamayacaklarını biliyorlar. Yakında oradan ayrılacağız. Petrol fiyatlarının hızlıca düştüğünü göreceksiniz. Diğer her şeyin de fiyatının düştüğünü göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

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#ABD
#pentagon
#iran
#abd savunma bakanlığı
#Axios
#Dünya
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