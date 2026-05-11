Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Pentagon, gizli belgelerle dolu UFO arşivini açtı: 24 saatte 500 milyondan fazla kişi buradaydı!

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), tanımlanamayan uçan cisim (UFO) arşivinin bulunduğu siteyi halka açtı. Sadece 12 saat içinde 340 milyondan fazla insan siteyi ziyaret etti.

GİRİŞ:
11.05.2026
saat ikonu 10:32
|
GÜNCELLEME:
11.05.2026
saat ikonu 10:45

ABD Savunma Bakanlığı (), tanımlanamayan uçan cisim () arşivini halka açtı. Şimdiye kadar Pentagon tarafından gizli tutulan dijital arşivde UFO vakalarına dair yüzlerce belge, fotoğraf ve video yer alıyor.

HABERİN ÖZETİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), dünya dışı yaşam ve uzaylı merakını tetikleyen tanımlanamayan uçan cisim (UFO) arşivini halka açtı ve bu arşiv kısa sürede milyonlarca ziyaretçi çekti.
Pentagon, UFO vakalarına dair yüzlerce belge, fotoğraf ve video içeren dijital arşivini halka açtı.
Sitenin açılmasından sonraki ilk 12 saatte 340 milyondan fazla, 24 saatte ise 500 milyondan fazla ziyaretçi siteye akın etti.
Bakanlık sözcüsü Sean Parnell, bu ziyaretçi akınını sosyal medya platformu X'ten duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, Amerikalıları yeni yayınlanan belgeleri incelemeye davet ederek, şeffaf olunmadığını iddia ettiği önceki yönetimleri eleştirdi.
Şimdiye kadar herkesin aklında soru işaretleri oluşturan dünya dışı yaşam ya da , UFO gibi meraklar siteye yüz milyonlarca insanın girmesine neden oldu.

Bakanlık sözcüsü Sean Parnell, sitenin açılmasından sonraki ilk 12 saatte 340 milyondan fazla ziyaretçinin akın ettiğini duyurdu. 24 saatte ise ziyaretçi sayısı 500 milyonu aştı.

Sosyal medya platformu X'ten paylaşım yapan Parnell, "Site yalnızca 12 saat içinde Amerikalılar ve dünya genelinde gerçeği arayan insanlar tarafından 340 milyon kez ziyaret edildi" ifadelerini kullandı.

''ARTIK KENDİNİZ CEVAP ARAYIN''

ABD Başkanı , Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Amerikalılardan yeni yayınlanan belgeleri incelemelerini istedi.

Önceki yönetimleri şeffaf olmamakla suçlayan Trump "Bu yeni belge ve videolarla insanlar artık 'Neler oluyor?' sorusuna kendileri cevap verebilir. Eğlenmenize bakın" diye yazdı.

