Pentagon, gizli belgelerle dolu UFO arşivini açtı: 24 saatte 500 milyondan fazla kişi buradaydı!

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), tanımlanamayan uçan cisim (UFO) arşivini halka açtı. Şimdiye kadar Pentagon tarafından gizli tutulan dijital arşivde UFO vakalarına dair yüzlerce belge, fotoğraf ve video yer alıyor.
Şimdiye kadar herkesin aklında soru işaretleri oluşturan dünya dışı yaşam ya da uzaylı, UFO gibi meraklar siteye yüz milyonlarca insanın girmesine neden oldu.
Bakanlık sözcüsü Sean Parnell, sitenin açılmasından sonraki ilk 12 saatte 340 milyondan fazla ziyaretçinin akın ettiğini duyurdu. 24 saatte ise ziyaretçi sayısı 500 milyonu aştı.
Sosyal medya platformu X'ten paylaşım yapan Parnell, "Site yalnızca 12 saat içinde Amerikalılar ve dünya genelinde gerçeği arayan insanlar tarafından 340 milyon kez ziyaret edildi" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Amerikalılardan yeni yayınlanan belgeleri incelemelerini istedi.
Önceki yönetimleri şeffaf olmamakla suçlayan Trump "Bu yeni belge ve videolarla insanlar artık 'Neler oluyor?' sorusuna kendileri cevap verebilir. Eğlenmenize bakın" diye yazdı.