Peru'da şiddetli deprem: Ölü ve yaralılar var

Güney Amerika ülkesi Peru'da 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde 1 kişinin hayatını kaybetti, 5 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, ülkenin Callao liman kentinin 23 kilometre güneybatısında deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yerin yaklaşık 53,5 kilometre derinliğinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem, başta başkent Lima olmak üzere çevre kentlerde de hissedildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Ulusal Acil Durum Operasyon Merkezi (COEN) tarafından yapılan açıklamaya göre, depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Yerel basında yer alan habere göre, motosikletten indiği sırada bir kişi, bir evin üst katından düşen duvar parçasının altında kalarak hayatını kaybetti.

PERU BASINI: DEPREM 6,1 BÜYÜKLÜĞÜNDEYDİ

Bu arada, Peru basını depremin büyüklüğünü 6,1 olarak açıkladı.

Sarsıntı sırasında Lima'daki Alberto Gallardo Stadyumu'nda oynanan Sporting Cristal ile Club Deportivo Garcilaso arasındaki karşılaşma kısa süreliğine durduruldu.