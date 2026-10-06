Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Dünya
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 00:36
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 00:36

Pezeşkiyan'dan ABD'ye kapıları kapattı: Anlaşmayı bozan düşmanla müzakere etmenin anlamı yok

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile Tahran'da gerçekleşen görüşmesinde ABD'yi sert bir dille eleştirdi. Pezeşkiyan, yaptırım uygulayan ve suikastlar düzenleyen Washington yönetimi ile müzakere masasına oturmanın anlamsız olduğunu açıkladı.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Pezeşkiyan'dan ABD'ye kapıları kapattı: Anlaşmayı bozan düşmanla müzakere etmenin anlamı yok
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 00:36
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 00:36

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ile Mirzoyan başkent ’da görüştü.

"HER MASAYA OTURDUĞUMUZDA SAVAŞ DAYATILIYOR"

Pezeşkiyan görüşmede yaptığı açıklamada, “ ile sorunumuz, her masaya oturduğumuzda bize savaşın dayatılmasıdır.” diyerek, Washington yönetiminin üç kez müzakere sırasında ülkesine saldırı düzenlediğini, bunun da "ABD’nin diyalog peşinde olmadığını ve aksine İran’ı yıkma niyetinde olduğunu gösterdiği" değerlendirmesinde bulundu.

"NÜKLEER BİLİMCİLERİMİZ SUİKASTLARA MARUZ KALDI"

Ülkesinin nükleer faaliyetler konusunda dürüstlüğünü birçok kez kanıtladığını dile getiren Pezeşkiyan, İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından en çok denetlenen ülke olduğunu, buna rağmen ABD’nin "asılsız iddialarla" İran’a baskı yaptığını söyledi.

Pezeşkiyan'dan ABD'ye kapıları kapattı: Anlaşmayı bozan düşmanla müzakere etmenin anlamı yok

Pezeşkiyan ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) kürsüsünden nükleer faaliyetler konusunda denetime ve diyaloğa açık olduklarını dile getirdiğini ancak her denetleme sırasında İran’ın nükleer merkezleri ve bilim insanlarının tespit edilerek suikastlara maruz kaldığını kaydetti.

"MİLLETİMİZ BÖYLE BİR MÜZAKEREYİ KABUL ETMİYOR"

ABD’nin Minab’daki okul saldırısının ve saldırıda hayatını kaybeden 168 çocuğun hesabını vermediğini ve buna rağmen insan haklarından bahsettiğini belirten Pezeşkiyan, “Her zaman suikastlar düzenleyen, yaptırımlar uygulayan, baskı kuran ve anlaşmaları bozan düşmanla (ABD) müzakere etmek anlamlı değil ve milletimiz bunu kabul etmiyor.” dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad istifa etti
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan barış mesajı: ABD ile anlaşmaya istekliyiz
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#ABD
#iran
#tahran
#pezeşkiyan
#Mirzoyan
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.