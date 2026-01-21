Pilot kılığına girdi, yüzlerce kez bedava uçtu hatta kokpit talebi bile oldu! En sonunda yakayı ele verdi

ABD'de 2017-2019 yılları arasında Kanada merkezli bir hava yolu şirketinde çalışan eski uçuş görevlisi Dallas Pokornik, sahte personel kimliği sayesinde pilot kılığında 4 yıl boyunca yüzlerce kez ücretsiz uçtuğu tespit edildi.

Dallas Pokornik hakkında Ekim 2025'te dolandırıcılık suçlamasıyla dava açıldı.

Panama'da yakalanıp ABD'ye iade edilen 33 yaşındaki Pokornik'in 4 yıl boyunca sahte personel kimliğiyle kendini pilot olarak tanıtıp ücretsiz uçtuğu ortaya çıktı.

KOKPİTE OTURMAYI TALEP ETTİ

Pokornik'in pilot olmadığı ve herhangi bir uçuş lisansına sahip olmadığı halde, bazı uçuşlarda pilotun uçağı kontrol ettiği kokpitte oturmayı talep ettiği tespit edildi.

Mahkeme, Pokornik'in tutuklu yargılanmasına hükmetti. Pokornik'in suçlu bulunması halinde 20 yıla kadar hapis cezası ya da 250 bin dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacağı belirtildi.