Polonya Ottawa defterini kapattı! Sınıra kara mayını döşemek için kolları sıvadılar

Poland, 1 Haziran 2013’te taraf olduğu ve anti-personel mayınların kullanımı, stoklanması, üretimi ile transferini yasaklayan Ottawa Treaty’nden bugün itibarıyla çekildiğini duyurdu.

Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Pawel Zalewski yaptığı açıklamada, sözleşmeden ayrılmalarının ardından kara mayını üretimine başlayacaklarını belirtti. Zalewski ayrıca, Rusya’dan kaynaklanan artan tehdit gerekçesiyle ülkenin doğu sınırına hem anti-personel hem de anti-tank mayınları yerleştirileceğini ifade etti.

MİLYONLARCA MAYINA İHTİYAÇ VAR

Polonya ordusuna mayın tedarik eden devlet şirketi Belma’nın değerlendirmelerine göre, ülkenin doğu sınırının tahkimi için yaklaşık 6 milyon mayına ihtiyaç bulunuyor.

Savunma Bakan Yardımcısı Pawel Zalewski ise yıllık yaklaşık 1 milyon 200 bin kara mayını üretebilecek kapasiteye sahip olduklarını açıkladı.

Hedeflerinin öncelikle kendi güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu ifade eden Zalewski, "Kara mayınlarının döşenecek olması Doğu Kalkanı Projesi'nin bir unsuru, gerçekçi bir Rus saldırganlığı tehdidi olduğunda konuşlandırılacak" sözlerine yer verdi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk ise dün yaptığı açıklamada muhtemel bir tehdit durumunda ülkenin doğu sınırını 48 saat içinde mayınlayabilecek kapasiteye çok yakın olduklarını bildirmişti.

Rusya'nın 2024'te Ukrayna'ya saldırmasının ardından Rusya'ya komşu ülkeler taraf oldukları Ottawa Sözleşmesi'ni yeniden gözden geçirmeye başlamış, Polonya, Finlandiya, Estonya, Letonya ve Litvanya geçtiğimiz yıl sözleşmeden çekilme kararı aldıklarını açıklamıştı.