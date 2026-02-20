Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Polonya Ottawa defterini kapattı! Sınıra kara mayını döşemek için kolları sıvadılar

Polonya Ottawa Anlaşmasından çekilerek kara mayını üretimine başlayacak. Ülke Rusya tehdidi nedeniyle doğu sınırına milyonlarca anti-personel ve anti-tank mayını döşeme kararı aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Polonya Ottawa defterini kapattı! Sınıra kara mayını döşemek için kolları sıvadılar
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.02.2026
saat ikonu 16:15
|
GÜNCELLEME:
20.02.2026
saat ikonu 16:15

Poland, 1 Haziran 2013’te taraf olduğu ve anti-personel mayınların kullanımı, stoklanması, üretimi ile transferini yasaklayan Ottawa Treaty’nden bugün itibarıyla çekildiğini duyurdu.

Savunma Bakan Yardımcısı Pawel Zalewski yaptığı açıklamada, sözleşmeden ayrılmalarının ardından kara mayını üretimine başlayacaklarını belirtti. Zalewski ayrıca, Rusya’dan kaynaklanan artan tehdit gerekçesiyle ülkenin doğu sınırına hem anti-personel hem de anti-tank mayınları yerleştirileceğini ifade etti.

MİLYONLARCA MAYINA İHTİYAÇ VAR

Polonya ordusuna tedarik eden devlet şirketi Belma’nın değerlendirmelerine göre, ülkenin doğu sınırının tahkimi için yaklaşık 6 milyon mayına ihtiyaç bulunuyor.

Savunma Bakan Yardımcısı Pawel Zalewski ise yıllık yaklaşık 1 milyon 200 bin kara mayını üretebilecek kapasiteye sahip olduklarını açıkladı.

Hedeflerinin öncelikle kendi güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu ifade eden Zalewski, "Kara mayınlarının döşenecek olması Doğu Kalkanı Projesi'nin bir unsuru, gerçekçi bir Rus saldırganlığı tehdidi olduğunda konuşlandırılacak" sözlerine yer verdi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk ise dün yaptığı açıklamada muhtemel bir tehdit durumunda ülkenin doğu sınırını 48 saat içinde mayınlayabilecek kapasiteye çok yakın olduklarını bildirmişti.

Rusya'nın 2024'te Ukrayna'ya saldırmasının ardından Rusya'ya komşu ülkeler taraf oldukları Ottawa Sözleşmesi'ni yeniden gözden geçirmeye başlamış, Polonya, Finlandiya, Estonya, Letonya ve Litvanya geçtiğimiz yıl sözleşmeden çekilme kararı aldıklarını açıklamıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İngiltere'den ABD'ye veto: İran'a saldırı için askeri üslerini kullandırmayacak!
Epstein'ın suçlamaların gölgesinde 27 milyon dolarlık Fas planı ortaya çıktı! Çiftlik dosyası yeniden açıldı
ETİKETLER
#polonya
#mayın
#Rusya Tehdidi
#Ottawa Sözleşmesi
#Doğu Kalkanı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.