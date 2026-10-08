Polonya'da son 2 gün içinde 2'nci kez okulda saldırı düzenlendi. Başkent Varşova'nın kuzeydoğusundaki Wyszkow bölgesinde bulunan Leszczydol-Nowiny köyündeki bir ilkokulda okulun 15 yaşındaki eski öğrencisi, yerel saatle 07.00 sıralarında bıçaklı saldırı gerçekleştirdi.

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HABERİN ÖZETİ Polonya'da 2 günde ikinci okul saldırısı: Eski öğrenci dehşet saçtı Polonya'da son 2 gün içinde 2'nci kez okul saldırısı düzenlendi. Wyszkow bölgesindeki bir ilkokula yapılan bıçaklı saldırıda okulun 15 yaşındaki eski öğrencisi tarafından 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Saldırganın 3 bıçak taşıdığı ve okul bekçisine saldırdığı belirtildi. Dün de Ostroleka kentindeki bir okulda 19 yaşındaki bir öğrencinin bıçaklı saldırısı sonucu 10 öğrenci yaralanmıştı. Ayrıca Sierpc'te 17 yaşındaki bir gencin okulda şiddet eylemi planladığı tespit edilerek gözaltına alındı.

SALDIRGANA ÖĞRETMEN MÜDAHALE ETTİ

Saldırıda 37 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti, okul müdürü ve bir öğretmen olmak üzere 2 kişi yaralandı. Polis Sözcüsü Katarzyna Kucharska yaptığı açıklamada, "Okul müdürü çığlıkları duydu ve bir öğretmenin de yardımıyla saldırganı etkisiz hale getirmeye çalıştı, her ikisi de yaralandı" dedi.

OKULUN ESKİ ÖĞRENCİSİYDİ

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Karolina Galecka ise yaralıların hayati tehlikesinin olmadığını belirterek, "Saldırgan, bu ilkokulun eski bir öğrencisiydi ve şu anda bir meslek okulunda öğrenim görüyor. Şu anda motivasyonunu bilmiyoruz. 3 bıçak taşıyordu ve okul bekçisine saldırdı" diye konuştu.

Saldırının ardından Başbakan Donald Tusk, acil bir toplantı çağrısında bulundu.

DÜN DE OKUL SALDIRISI YAPILDI: 10 ÖĞRENCİ YARALANDI

Öte yandan dün Polonya'nın Ostroleka kentindeki bir okulda 19 yaşındaki öğrencinin gerçekleştirdiği bıçaklı saldırı sonucu 10 kişi yaralanmış, saldırgan öğrenci yakalanarak gözaltına alınmıştı.

BİR BAŞKA SALDIRI ÖNLENDİ

İçişleri Bakanı Marcin Kierwinski ise yaptığı açıklamada, dün Sierpc'te yaşanan ayrı bir olayda ise okul bahçesinde "tehlikeli bir şey yapma" planlarından bahseden 17 yaşındaki bir gencin polis tarafından gözaltına alındığını ifade etti.

Kierwinski, "Öğretmenler polisi bilgilendirdi ve polis olay yerine gelerek şahsın üzerinde 2 bıçak buldu. Elektronik cihazlardan elde edilen veriler, bu tür şiddet içeren bir olayın nasıl düzenleneceğine dair internetten arama yaptığını ortaya çıkardı" ifadelerini kullandı.