Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 14:36
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 14:41

Polonya'da 2 günde ikinci okul saldırısı: Eski öğrenci dehşet saçtı

Dünyada artan şiddet okullara sıçradı. Polonya'da iki günde ikinci okul saldırısı gerçekleşti. Bir öğrencinin bıçaklı saldırısı sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 14:36
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 14:41

'da son 2 gün içinde 2'nci kez okulda saldırı düzenlendi. Başkent 'nın kuzeydoğusundaki Wyszkow bölgesinde bulunan Leszczydol-Nowiny köyündeki bir ilkokulda okulun 15 yaşındaki eski öğrencisi, yerel saatle 07.00 sıralarında bıçaklı saldırı gerçekleştirdi. 

HABERİN ÖZETİ

Polonya'da 2 günde ikinci okul saldırısı: Eski öğrenci dehşet saçtı

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Polonya'da son 2 gün içinde 2'nci kez okul saldırısı düzenlendi.
Wyszkow bölgesindeki bir ilkokula yapılan bıçaklı saldırıda okulun 15 yaşındaki eski öğrencisi tarafından 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Saldırganın 3 bıçak taşıdığı ve okul bekçisine saldırdığı belirtildi.
Dün de Ostroleka kentindeki bir okulda 19 yaşındaki bir öğrencinin bıçaklı saldırısı sonucu 10 öğrenci yaralanmıştı.
Ayrıca Sierpc'te 17 yaşındaki bir gencin okulda şiddet eylemi planladığı tespit edilerek gözaltına alındı.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

SALDIRGANA ÖĞRETMEN MÜDAHALE ETTİ

Saldırıda 37 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti, okul müdürü ve bir öğretmen olmak üzere 2 kişi yaralandı. Polis Sözcüsü Katarzyna Kucharska yaptığı açıklamada, "Okul müdürü çığlıkları duydu ve bir öğretmenin de yardımıyla saldırganı etkisiz hale getirmeye çalıştı, her ikisi de yaralandı" dedi. 

Polonya'da 2 günde ikinci okul saldırısı: Eski öğrenci dehşet saçtı

OKULUN ESKİ ÖĞRENCİSİYDİ

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Karolina Galecka ise yaralıların hayati tehlikesinin olmadığını belirterek, "Saldırgan, bu ilkokulun eski bir öğrencisiydi ve şu anda bir meslek okulunda öğrenim görüyor. Şu anda motivasyonunu bilmiyoruz. 3 bıçak taşıyordu ve okul bekçisine saldırdı" diye konuştu.

Saldırının ardından Başbakan Donald Tusk, acil bir toplantı çağrısında bulundu.

Polonya'da 2 günde ikinci okul saldırısı: Eski öğrenci dehşet saçtı

DÜN DE OKUL SALDIRISI YAPILDI: 10 ÖĞRENCİ YARALANDI

Öte yandan dün Polonya'nın Ostroleka kentindeki bir okulda 19 yaşındaki öğrencinin gerçekleştirdiği bıçaklı saldırı sonucu 10 kişi yaralanmış, saldırgan öğrenci yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Polonya'da 2 günde ikinci okul saldırısı: Eski öğrenci dehşet saçtı

BİR BAŞKA SALDIRI ÖNLENDİ

İçişleri Bakanı Marcin Kierwinski ise yaptığı açıklamada, dün Sierpc'te yaşanan ayrı bir olayda ise okul bahçesinde "tehlikeli bir şey yapma" planlarından bahseden 17 yaşındaki bir gencin polis tarafından gözaltına alındığını ifade etti. 

Kierwinski, "Öğretmenler polisi bilgilendirdi ve polis olay yerine gelerek şahsın üzerinde 2 bıçak buldu. Elektronik cihazlardan elde edilen veriler, bu tür şiddet içeren bir olayın nasıl düzenleneceğine dair internetten arama yaptığını ortaya çıkardı" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Başakşehir’deki ortaokul saldırısında saldırganla anne ve babası tutuklandı
İstanbul’da ortaokulda dehşet! Öğrencilere bıçaklı saldırı: Acı haber geldi
ETİKETLER
#polonya
#varşova
#Donald Tusk
#Wyszkow
#Leszczydol-nowiny
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.