Polonya'dan acil uyarı: İran'ı derhal terk edin! Birkaç saate mümkün olmayabilir

ABD'nin Orta Doğu'ya Irak işgalinden bu yana yaptığı en büyük askeri yığınak ve Başkan Donald Trump'ın saldırı tehditleri endişeleri artırdı. ABD'nin, İran'a saldırı ihtimali doğrultusunda Polonya'dan vatandaşlarına dikkat çeken bir uyarı geldi.

Polonya Başkanı Donald Tusk, sabah saatlerinde Zielonka'daki Askeri Silahlanma Teknik Enstitüsü'nde incelemelerde bulundu. Başbakan Donald Tusk gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'da bulunan Polonya vatandaşlarına çağrıda bulundu.

Tusk, "Lütfen derhal İran'ı terk edin ve hiçbir durumda bu ülkeye gitmeyin" ifadelerini kullandı. Tusk, kimseyi korkutmak istemediğini, ancak çatışma ihtimalinin çok gerçek olduğunu belirtti. Geçmişteki kötü deneyimlerden ötürü çağrısının dikkate alınmasını isteyen Tusk, "Önümüzdeki birkaç ya da on küsür saat sonra tahliye ihtimali artık mümkün olmayabilir" dedi.

Amerikan medyasına açıklamalarda bulunan kaynaklar da İran'a yönelik saldırının Venezuela saldırısından çok daha kapsamlı olacağını belirtti. ABD medyasından New York Post'a konuşan kaynaklar, "ABD'nin Orta Doğu'daki devasa askeri yığılması, Tahran'ın devam eden müzakerelerde Başkan Donald Trump'ın taleplerini reddetmeye devam etmesi durumunda, ABD'nin haftalar hatta günler içinde İran'a karşı 'sürekli' bir bombalama harekatı başlatmaya hazır olabileceğini gösteriyor" yorumunu yaptı.

Pentagon'un eski yetkilisi Alex Plitsas ise konuya ilişkin açıklamalarında şunları söyledi:

"Bölgeye ikinci bir uçak gemisinin yolda olması ve yüzlerce saldırı, destek ve diğer uçağın zaten yakınlarda bulunmasıyla, bölgede konuşlandırılan kuvvetlerin büyüklüğü tek başına son derece alışılmadık ve son on yıllarda eşi benzeri görülmemiş bir durum. Biriktirdiğimiz şey, karada konuşlu saldırı uçakları, komuta ve kontrol ve denizde konuşlu platformların eşi benzeri görülmemiş bir kombinasyonudur. Bu bölgede on yıllardır böyle bir yığılma görmedik.''