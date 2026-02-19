Menü Kapat
 Berrak Arıcan Baş

Polonya'dan acil uyarı: İran'ı derhal terk edin! Birkaç saate mümkün olmayabilir

ABD ve İran arasındaki gerilim zirveye doğru çıkarken Polonya'dan dikkat çeken bir uyarı geldi. Polonya Başbakanı Donald Tusk, İran'da bulunan Polonya vatandaşlarına, "Lütfen derhal İran'ı terk edin ve hiçbir durumda bu ülkeye gitmeyin" çağrısında bulundu.

19.02.2026
19.02.2026
saat ikonu 14:33

ABD'nin 'ya Irak işgalinden bu yana yaptığı en büyük askeri yığınak ve Başkan 'ın saldırı tehditleri endişeleri artırdı. ABD'nin, İran'a saldırı ihtimali doğrultusunda Polonya'dan vatandaşlarına dikkat çeken bir uyarı geldi.

Polonya'dan acil uyarı: İran'ı derhal terk edin! Birkaç saate mümkün olmayabilir

ABD'nin Orta Doğu'daki eşi benzeri görülmemiş askeri yığınağı ve olası İran saldırısı tehditleri üzerine, Polonya Başbakanı Donald Tusk, vatandaşlarını İran'ı derhal terk etmeye çağırdı.
ABD, Orta Doğu'ya Irak işgalinden bu yana en büyük askeri yığınağını gerçekleştirdi.
Polonya Başbakanı Donald Tusk, olası bir çatışma nedeniyle vatandaşlarını İran'ı derhal terk etmeye çağırdı.
Amerikan medyası, ABD'nin haftalar hatta günler içinde İran'a karşı "sürekli" bir bombalama harekatı başlatmaya hazır olabileceğini öne sürdü.
Eski Pentagon yetkilisi Alex Plitsas, bölgedeki askeri yığınağın son on yıllarda eşi benzeri görülmemiş olduğunu belirtti.
Polonya Başkanı Donald Tusk, sabah saatlerinde Zielonka'daki Askeri Silahlanma Teknik Enstitüsü'nde incelemelerde bulundu. Başbakan Donald Tusk gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'da bulunan Polonya vatandaşlarına çağrıda bulundu.

Polonya'dan acil uyarı: İran'ı derhal terk edin! Birkaç saate mümkün olmayabilir

Tusk, "Lütfen derhal İran'ı terk edin ve hiçbir durumda bu ülkeye gitmeyin" ifadelerini kullandı. Tusk, kimseyi korkutmak istemediğini, ancak çatışma ihtimalinin çok gerçek olduğunu belirtti. Geçmişteki kötü deneyimlerden ötürü çağrısının dikkate alınmasını isteyen Tusk, "Önümüzdeki birkaç ya da on küsür saat sonra tahliye ihtimali artık mümkün olmayabilir" dedi.

Polonya'dan acil uyarı: İran'ı derhal terk edin! Birkaç saate mümkün olmayabilir

'TRUMP'IN İRAN PLANI' İDDİASI

Amerikan medyasına açıklamalarda bulunan kaynaklar da İran'a yönelik saldırının Venezuela saldırısından çok daha kapsamlı olacağını belirtti. ABD medyasından New York Post'a konuşan kaynaklar, "ABD'nin Orta Doğu'daki devasa askeri yığılması, Tahran'ın devam eden müzakerelerde Başkan Donald Trump'ın taleplerini reddetmeye devam etmesi durumunda, ABD'nin haftalar hatta günler içinde İran'a karşı 'sürekli' bir bombalama harekatı başlatmaya hazır olabileceğini gösteriyor" yorumunu yaptı.

Polonya'dan acil uyarı: İran'ı derhal terk edin! Birkaç saate mümkün olmayabilir

Pentagon'un eski yetkilisi Alex Plitsas ise konuya ilişkin açıklamalarında şunları söyledi:

"Bölgeye ikinci bir uçak gemisinin yolda olması ve yüzlerce saldırı, destek ve diğer uçağın zaten yakınlarda bulunmasıyla, bölgede konuşlandırılan kuvvetlerin büyüklüğü tek başına son derece alışılmadık ve son on yıllarda eşi benzeri görülmemiş bir durum. Biriktirdiğimiz şey, karada konuşlu saldırı uçakları, komuta ve kontrol ve denizde konuşlu platformların eşi benzeri görülmemiş bir kombinasyonudur. Bu bölgede on yıllardır böyle bir yığılma görmedik.''

