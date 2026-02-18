Polonya'da çeşitli suçlamalardan yargılanan Polonya eski Adalet Bakanı Marcin Romanowski hakkında "Avrupa tutuklama emri" çıkarıldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Polonya'dan Macaristan'a sığınan eski Adalet Bakanı Yardımcısı hakkında tutuklama emri Polonya eski Adalet Bakanı Marcin Romanowski hakkında, 19 suçtan yargılandığı dava kapsamında Macaristan'a sığınmasının ardından Avrupa tutuklama emri çıkarıldı. Polonya eski Adalet Bakanı Marcin Romanowski hakkında Avrupa tutuklama emri çıkarıldı. Romanowski, Adalet Fonu'nun kötüye kullanılması, organize suç örgütü üyeliği ve yolsuzluk dahil 19 suçtan yargılanıyor. Dokunulmazlığı kaldırılan Romanowski, yargı sürecinin ardından Macaristan'a kaçarak siyasi sığınma hakkı elde etmişti. Avrupa tutuklama emri, Macaristan'a sığınan Romanowski'nin Polonya'ya iadesini hedefliyor.

Varşova Bölge Mahkemesi'nin söz konusu kararıyla Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri arasında suçluların hızlı iadesini sağlayan Avrupa tutuklama emrinin, Macaristan'a sığınan Romanowski'nin ülkesindeki yetkililere iadesinin sağlanması bekleniyor.

Görev yaptığı dönemde kendisine bağlı Adalet Fonu'nun amacı dışında kullanıldığı gerekçesiyle açılan davada Marcin Romanowski organize suç örgütü üyeliği, yolsuzluk gibi 19 suçtan yargılanıyor.

NE OLMUŞTU?

Eski Bakan Yardımcısı, Polonya İç Güvenlik Ajansı yetkilileri tarafından 2024 yılında gözaltına alınmış, ancak Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili olması nedeniyle Varşova Mokotow Mahkemesi tarafından serbest bırakılmıştı. İlerleyen süreçte Polonya parlamentosu ve AP, Romanowski'nin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar vermişti.

Romanowski, hakkında yargı sürecinin önünü açan kararın ardından 2024 Aralık ayında Macaristan'a kaçmış, daha sonra ise bu ülkede siyasi sığınma hakkı elde etmişti. Suçlamaları kabul etmeyen Romanowski hakkındaki davanın siyasi olduğunu öne sürüyor.