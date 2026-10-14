Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 15:25
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 15:25

'Profesyonel burun' aranıyor: Eğitim şartı yok, iyi koku alabilen 111 bin TL kazanacak

Finlandiya'daki 'profesyonel burun' ilanı gündem oldu. Turizmi canlandırmak için Turku Takımadaları koku uzmanı arıyor. Ücret ise 2 bin euro yani yaklaşık 111 bin TL. Şartlar ise oldukça basit ve son başvuru tarihi 25 Ekim 2026.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
'Profesyonel burun' aranıyor: Eğitim şartı yok, iyi koku alabilen 111 bin TL kazanacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 15:25
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 15:25

'nın Turku Takımadaları'nda ilginç bir iş ilanı açıldı. Üstelik bu iş için okul okumak gerekmiyor. Bölgenin resmi turizm kuruluşu Visit Turku Archipelago, 'dünyanın en güzel kokan destinasyonu' olarak nitelendirilen bölge için 'profesyonel burun' arıyor. 

İşe alınan kişi, Mayıs ya da Haziran 2027 tarihlerinde Finlandiya’nın güneybatısında yer alan takımadalarda 5 ila 7 gün geçirecek. Görevi ise takımadaları gezmek, farklı kokuları değerlendirmek ve bu deneyimleri mümkün olduğunca canlı bir biçimde aktarmak.

'Profesyonel burun' aranıyor: Eğitim şartı yok, iyi koku alabilen 111 bin TL kazanacak

MASRAFLAR ŞİRKETTEN EK ÖDEME DE YAPILACAK

'Profesyonel burun' bölgeye deniz havası, çam ormanları, geleneksel sauna dumanı ve taze pişmiş ekmek gibi çeşitli kokuları değerlendirecek. Bu deneyimini yazılı aktarmanın yanı sıra kendi videosunu çekecek, sosyal medya platformlarında paylaşacak. Turizm kurumu ise bu paylaşımları kendi sayfasından servis edecek. Projenin sonunda ise takımadaların kokularını ve bu kokuların bulunduğu noktaları bir araya getiren bir 'koku rehberi' oluşturulacak.

İşe alınan kişi brüt 2 bin euro yani yaklaşık 111 bin TL kazanacak. Bu tutara yasal tatil ödemesi eklenecek. Konaklaması ayarlanacak, seyahat masrafları karşılanacak. 

'Profesyonel burun' aranıyor: Eğitim şartı yok, iyi koku alabilen 111 bin TL kazanacak

EĞİTİM ALMIŞ OLMASINA GEREK YOK

Bu kişinin profesyonel koku eğitimi almış olması ise gerekmiyor. Visit Turku Archipelago CEO’su Kristiina Kukkohovi, ''İyi bir koku alma duyusuna sahip olduğuna inanan herkes başvurabilir'' diyerek deneyimin şart olmadığını vurguladı.

Sıra NoAdaylarda Aranan Temel Şartlar
1En az 18 yaşında olmak
2Finlandiya’da çalışma hakkına sahip bulunmak
3Video ve fotoğraf çekmeye uygun ekipmana sahip olmak
4Kamera karşısında rahat hareket edebilmek ve sosyal medyada aktif olmak

BAŞVURULAR INSTAGRAM YA DA TİKTOK'TAN

Başvurmak isteyenlerin Instagram veya TikTok’ta herkese açık bir video paylaşması gerekiyor. Videoda adayın kendisini tanıtması, seçtiği bir nesneyi koklayarak kokusunu tarif etmesi ve “koklama tekniğini” göstermesi isteniyor. Başvurular 25 Ekim 2026 tarihinde sona erecek.

'Profesyonel burun' aranıyor: Eğitim şartı yok, iyi koku alabilen 111 bin TL kazanacak

MÜLAKAT YAPILMAYACAK

İşe alım sürecinde yüz yüze veya çevrim içi mülakat yapılmayacak. Adaylar; kokuyu ikna edici tarif etme, kamera performansı, sosyal medya etkileşimi ve videonun genel etkisi olmak üzere 4 temel kriter üzerinden değerlendirilecek. Sonuçlar adaylara 10 Kasım’a kadar bildirilecek, seçilen kişi ise 17 Kasım’da açıklanacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kaplanların kafesine girip ölen gencin ailesi sessizliğini bozdu: Çok ağır ilaçlar kullanıyordu
İkinci el bir kutu aldı, içinden çıkanlar şoke etti! Polis müdahale etti, facianın eşiğinden dönüldü
ETİKETLER
#Finlandiya
#Turku Takımadaları
#Visit Turku Archipelago
#Kristiina Kukkohovi
#Profesyonel Burun
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.