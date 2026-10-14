'Profesyonel burun' aranıyor: Eğitim şartı yok, iyi koku alabilen 111 bin TL kazanacak

Finlandiya'nın Turku Takımadaları'nda ilginç bir iş ilanı açıldı. Üstelik bu iş için okul okumak gerekmiyor. Bölgenin resmi turizm kuruluşu Visit Turku Archipelago, 'dünyanın en güzel kokan destinasyonu' olarak nitelendirilen bölge için 'profesyonel burun' arıyor.

İşe alınan kişi, Mayıs ya da Haziran 2027 tarihlerinde Finlandiya’nın güneybatısında yer alan takımadalarda 5 ila 7 gün geçirecek. Görevi ise takımadaları gezmek, farklı kokuları değerlendirmek ve bu deneyimleri mümkün olduğunca canlı bir biçimde aktarmak.

MASRAFLAR ŞİRKETTEN EK ÖDEME DE YAPILACAK

'Profesyonel burun' bölgeye deniz havası, çam ormanları, geleneksel sauna dumanı ve taze pişmiş ekmek gibi çeşitli kokuları değerlendirecek. Bu deneyimini yazılı aktarmanın yanı sıra kendi videosunu çekecek, sosyal medya platformlarında paylaşacak. Turizm kurumu ise bu paylaşımları kendi sayfasından servis edecek. Projenin sonunda ise takımadaların kokularını ve bu kokuların bulunduğu noktaları bir araya getiren bir 'koku rehberi' oluşturulacak.

İşe alınan kişi brüt 2 bin euro yani yaklaşık 111 bin TL kazanacak. Bu tutara yasal tatil ödemesi eklenecek. Konaklaması ayarlanacak, seyahat masrafları karşılanacak.

EĞİTİM ALMIŞ OLMASINA GEREK YOK

Bu kişinin profesyonel koku eğitimi almış olması ise gerekmiyor. Visit Turku Archipelago CEO’su Kristiina Kukkohovi, ''İyi bir koku alma duyusuna sahip olduğuna inanan herkes başvurabilir'' diyerek deneyimin şart olmadığını vurguladı.

Sıra No Adaylarda Aranan Temel Şartlar 1 En az 18 yaşında olmak 2 Finlandiya’da çalışma hakkına sahip bulunmak 3 Video ve fotoğraf çekmeye uygun ekipmana sahip olmak 4 Kamera karşısında rahat hareket edebilmek ve sosyal medyada aktif olmak

BAŞVURULAR INSTAGRAM YA DA TİKTOK'TAN

Başvurmak isteyenlerin Instagram veya TikTok’ta herkese açık bir video paylaşması gerekiyor. Videoda adayın kendisini tanıtması, seçtiği bir nesneyi koklayarak kokusunu tarif etmesi ve “koklama tekniğini” göstermesi isteniyor. Başvurular 25 Ekim 2026 tarihinde sona erecek.

MÜLAKAT YAPILMAYACAK

İşe alım sürecinde yüz yüze veya çevrim içi mülakat yapılmayacak. Adaylar; kokuyu ikna edici tarif etme, kamera performansı, sosyal medya etkileşimi ve videonun genel etkisi olmak üzere 4 temel kriter üzerinden değerlendirilecek. Sonuçlar adaylara 10 Kasım’a kadar bildirilecek, seçilen kişi ise 17 Kasım’da açıklanacak.