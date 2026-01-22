Putin ABD'li Özel Temsilci Witkoff ve Trump'ın damadı Kushner ile görüştü

Moskova önemli bir görüşmeye tanıklık etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff ile Trump'ın damadı Kushner'in bir araya gelişiyle ilgili Kremlin'den açıklama geldi.

Açıklamada Kremlin Sarayı'nda yapılan görüşmenin başladığı bildirilirken görüşmeye katılan ABD heyetinde Witkoff'un yanı sıra Jared Kushner ve ABD Federal Satın Alma Servisi Komiseri Josh Gruenbaum da bulunuyor.

Rusya heyetinde Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ve Putin'in uluslararası ekonomik iş birliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev yer alıyor.