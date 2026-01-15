Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Putin 'Bizim suçumuz değil' diyerek Avrupa ile ilişkilerde yeşil ışık yaktı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Avrupa ile ilişkilerinin minimum seviyeye indiğini belirterek ilişkilerin düzelmesi için yeşil ışık yaktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Putin 'Bizim suçumuz değil' diyerek Avrupa ile ilişkilerde yeşil ışık yaktı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.01.2026
saat ikonu 23:53
|
GÜNCELLEME:
15.01.2026
saat ikonu 23:53

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa ülkeleriyle ilişki düzeyini yeniden tesis etmeye hazır olduklarını belirterek, "Bu ülkelerle ilişkilerdeki durum iyi değil. Resmi ve iş alandaki diyalog ve temaslar en düşük seviyede. Bu bizim yüzümüzden olmadı." dedi.

Putin 'Bizim suçumuz değil' diyerek Avrupa ile ilişkilerde yeşil ışık yaktı

34 ÜLKENİN BÜYÜKELÇİSİNİ KABUL ETTİ

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Rusya'da göreve başlayan Fransa, İtalya, Brezilya, Küba, Suudi Arabistan, Afganistan, Irak, Pakistan ve Güney Kore'nin yanı sıra bazı Avrupa, Asya, Afrika ve Güney Amerika ülkeleri dahil 34 ülkenin büyükelçisini, güven mektuplarını almak üzere Kremlin Sarayı'nda kabul etti.

Putin, burada yaptığı konuşmada, diplomatları göreve başlamaları vesilesiyle tebrik ederek başarılar diledi.

Uluslararası alandaki durumun bozulduğunu belirten Putin, uzun süredir devam eden meselelerin şiddetlendiğine ve yeni gerilim noktaların ortaya çıktığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Diplomasi, uzlaşı ve çözüm arayışı yerine tek taraflı ve oldukça tehlikeli eylemler geçiyor. Devletler arası diyalog yerine, kendi güçlü görülen ve iradelerini empoze etme hakkına sahip olduğunu düşünen ülkelerin monolog ön plana çıkıyor. Dünyanın dört bir yanında birçok ülke, egemenlik haklarına saygısızlık, kaos ve kanunsuzluktan muzdarip, kendilerini savunacak güç ve kaynaklara sahip değil."

Çok kutuplu dünya düzeninin oluşturulmasının önemine işaret eden Putin, bu düzen sayesinde ülkelerin kendi kaderini belirleme hakkına sahip olabileceğini dile getirdi.

Rusya'nın dengeli ve yapıcı dış siyaset izlediğine işaret eden Putin, tüm ülkelerle karşılıklı çıkar doğrultusunda işbirliğini kurmaya ve derinleştirmeye açık olduklarını vurguladı.

Putin, Birleşmiş Milletler'in (BM) dünyadaki işlerde kilit ve merkezi rolünün güçlendirilmesinden yana olduklarının altını çizdi.

Putin 'Bizim suçumuz değil' diyerek Avrupa ile ilişkilerde yeşil ışık yaktı

"RUSYA BARIŞ İÇİN ÇABALIYOR"

Ukrayna krizine değinen Putin, "Bu kriz, Rusya'nın meşru çıkarlarının yıllarca göz ardı edilmesi ve bize verilen sözlerin aksine, güvenliğimize yönelik tehditlerin oluşturulması, NATO'nun Rus sınırlarına doğru ilerleme yönündeki kasıtlı politika izlemesi sonucu oluştu." dedi.

Putin, her zaman Avrupa ve dünyada sağlam ve adil güvenlik sisteminin oluşturulmasından yana olduklarını ve bu konuda tüm ülkeler için uygun olabilecek rasyonel çözümler önerdiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ukrayna'daki krizin barışçıl çözüme ulaşılabilecek koşulların kayda geçirilmesiyle ilgili esaslı istişarelere dönülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu ne kadar hızlı olursa o kadar iyi. Rusya, herkesin güvenliğini sağlayacak uzun vadeli ve sürdürülebilir barışa ulaşmak için çabalıyor. Kiev ve onu destekleyen ülkeler, buna hazır değil. Bunun er ya da geç farkına varılacağını umuyoruz. O zamana kadar ise Rusya, hedeflerine istikrarlı şekilde ulaşmaya devam edecek."

"AVRUPA ÜLKELERİYLE İLİŞKİLERDEKİ DURUM İYİ DEĞİL"

Brezilya ve Küba gibi Latin Amerika ülkeleriyle ilişkilerin birçok alanda geliştiğini dile getiren Putin, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleriyle de işbirliğini geliştirme niyetinde olduklarını söyledi.

Lübnan ve Irak ile ilişkilerin karşılıklı saygıya dayalı şekilde geliştiğini belirten Putin, bu devletlerin birliği, egemenliği ve bağımsızlığını desteklediklerini ve içişlerine dış müdahalelere karşı çıktıklarını vurguladı.

Putin, Rusya ile Afganistan arasındaki ilişkilere de değinerek, "Rusya-Afganistan işbirliği son zamanlarda önemli ivme kazandı. Bunu Rusya'nın geçen yıl ülkenin yeni yönetimini resmen tanıması sağladı. Afganistan'ın savaştan, terörden ve uyuşturucu kaçakçılığından arınan, birleşik, bağımsız ve barışçıl bir devlet olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Afrika ülkeleriyle de ilişkileri geliştirdiklerini dile getiren Putin, bu ülkelerin sömürgecilikten kurtulması ve bağımsızlığı kazanması sürecine katkıda bulunduklarını söyledi.

Putin, Güney Kore ile ilişkilere ilişkin "Maalesef, Güney Kore ile olan etkileşimimizdeki olumlu potansiyelin büyük bir kısmı heba edildi. Eskiden ülkelerimiz pragmatik yaklaşım sergileyerek, ticaret ve iş dünyasında gerçekten iyi sonuçlar elde etmişti. Güney Kore ile ilişkilerin iyileşeceğini umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa ülkeleri Slovenya, Fransa, Çekya, Portekiz, Norveç, İsveç ve İtalya ile ilişkilerin derin kökleri olduğuna dikkati çeken Putin, şunları kaydetti:

"Bu ülkelerle ilişkilerdeki durum iyi değil. Resmi ve iş alandaki diyalog ve temaslar en düşük seviyede. Bu bizim yüzümüzden olmadı. Kilit uluslararası ve bölgesel konulardaki işbirliği donduruldu. Durumun zamanla iyileşeceğini ve ülkelerimizin, güvenlik alanında meşru endişeleri dikkate alınması ve ulusal çıkarlara saygı duyulması şartıyla yapıcı diyaloğa döneceğini umuyorum. Rusya, bu yaklaşıma bağlı kalıyor ve ihtiyaç duyduğumuz ilişki düzeyini yeniden tesis etmeye hazır."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Putin'in evini hedef alan Ukrayna İHA'sı böyle görüntülendi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Putin'in yerine geçmek üzere eğitilenler! Eski istihbaratçıdan şoke eden iddialar
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.