Putin, Euro 2024 zamanı, casus gemisiyle Almanya telefonlarını dinliyor!

23 Haziran 2024 14:56 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 15:14

Alman casusu olarak bilinen Türk! Yüzyılın en büyük istihbarat hikayesi

Alman casusu olarak bilinen Türk! Yüzyılın en büyük istihbarat hikayesi

Rusya'nın istihbarat toplama gemisi Vasily Tatishchev casus gemisi, Baltık Denizi'nde Fehmarn ile Kiel feneri arasında, Almanya ve Danimarka topraklarının hemen dışında görüldü. İlk olarak Kaliningrad'da konuşlanmış olan gemi, NATO'nun Baltık Operasyonları tatbikatındaki birlikleri takip ediyordu. Ardından Rügen ve Rostock'tan geçerek Kiel açıklarına doğru yola çıktı

Alman basınından Bild gazetesi, geminin cep telefonu sinyallerini tespit edebilecek ve hatta şifrelenmemiş telefon görüşmelerini dinleyebilecek teknolojiye sahip olduğunu yazdı.

''KESİNTİLER RUS KAYNAKLI''

Almanya Savunma Bakanlığı sözcüsü, "Devam eden kesintiler büyük olasılıkla Rus kaynaklıdır ve diğer yerlerin yanı sıra Kaliningrad Oblastı'ndan kaynaklanan elektromanyetik spektrumdaki bozukluklara dayanmaktadır" açıklamasında bulundu.

Bad Bramstedt Federal Polis Müdürlüğü'nden bir sözcü ise "Şu ana kadar denizcilik yönetmeliklerinin ihlali tespit edilmedi" dedi.

BATI CASUSLUKTAN ŞÜPHELENİYOR

Rus Akademik Krylov sınıfı bir oşinografik araştırma gemisi Admiral Vladimirsky geçtiğimiz yıl Baltık Denizi çevresinde görülmüştü.

Rusya, geminin bilimsel bir araştırma gemisi olduğunu iddia etse de uzun süredir Batılı ülkelere yönelik casusluk için kullanıldığından şüpheleniliyor.

Yine 2021 yılında Yantar istihbarat toplama gemisi İrlanda açıklarında büyük denizaltı kablolarının üzerinde dolaşırken yakalanmıştı.