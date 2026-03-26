Dünya
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Putin külçe altın ihracatını yasakladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında 100 gramdan fazla altın ve 100 bin doları aşan döviz çıkışına sınırlama getiren kritik kararnameleri imzaladı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.03.2026
saat ikonu 00:09
|
GÜNCELLEME:
26.03.2026
saat ikonu 00:09

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, altın ihracatına kısıtlama getirdi. Putin tarafından imzalanan kararname ile Rusya'dan diğer ülkelere 100 gramdan fazla altının çıkarılması yasaklandı. Gerçek veya tüzel kişiler, 100 gramdan fazla altını Rus darphanesinden alınan resmi izin belgesi ile sadece başkent Moskova'daki ve Çin sınırındaki Vladivostok kentindeki havaalanlarından ihraç edebilecek. Yayınlanan kararnameye göre, rafine altın ihracatına getirilen kısıtlamalar 1 Mayıs tarihinden itibaren başlayacak.

0:00 83

AEB ÜLKELERİNE DÖVİZ ÇIKIŞINA SET

Putin, ayrıca Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üyesi ülkelere de (Ermenistan, Belarus, Kazakistan ve Kırgızistan) 100 bin dolar veya bu bedele eşit miktardaki ruble çıkarılmasına da kısıtlama getiren bir kararname imzaladı. Kararnameye göre serbest ticaret anlaşması bulunan AEB üyesi ülkelere bundan böyle belirli şartlar dışında 100 bin dolar üstünde bir para çıkışı yapılamayacak. Bu kısıtlama ise 1 Nisan tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

HEDEF: KAYIT DIŞI EKONOMİ VE SERMAYE KAÇIŞI

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Aleksandr Novak, daha önce Rus basınına yaptığı açıklamada, kayıt dışı ekonominin ve sermaye kaçışının önüne geçmek için altın ihracatına kısıtlamalar getirilebileceğini söylemişti.

