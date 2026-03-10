Menü Kapat
TGRT Haber
 Nalan Güler Güven

Putin önce Trump, sonra Pezeşkiyan ile görüştü: Siyasi çözüm teklifleri masada

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin ile İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan arasındaki görüşmenin detaylarını paylaştı. "ABD ve İsrail’in sebepsiz saldırganlığı" vurgusu yapılan görüşmede Putin, gerginliğin siyasi araçlarla çözülmesi gerektiğini yinelerken; Pezeşkiyan, Rusya’nın sağladığı insani yardımlar için teşekkürlerini iletti.

Putin önce Trump, sonra Pezeşkiyan ile görüştü: Siyasi çözüm teklifleri masada
KAYNAK: AA
AA
|
GİRİŞ:
10.03.2026
saat ikonu 21:15
|
GÜNCELLEME:
10.03.2026
saat ikonu 21:15

Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, telefon görüşmesi yaptı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ile Pezeşkiyan’ın telefon görüşmesinde, " ve 'in İran'a karşı sebepsiz saldırganlığı sonucunda 'da oluşan durum" ele alındı.

Putin, görüşmede Rusya'nın, gerginliğin azaltılması ve sorunun siyasi araçlarla çözülmesi gerektiği yönündeki temel tutumunu teyit etti.

Pezeşkiyan da Rusya’nın, İran’a desteğinden özellikle de insani yardım sağlamasından dolayı Putin’e teşekkür etti.

Putin önce Trump, sonra Pezeşkiyan ile görüştü: Siyasi çözüm teklifleri masada

PUTİN, TRUMP’A İRAN’LA İLGİLİ BAZI TEKLİFLERDE BULUNMUŞTU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşmüştü. İran ile ilgili durumun ele alındığı görüşmede, Putin, meselenin siyasi-diplomatik çözümüne ilişkin bazı görüşlerini dile getirmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın, Orta Doğu bölgesiyle ilgili tekliflerinin masada olduğunu belirterek, "Rusya, bu konuda elinden geleni yapmaya hazır ancak bu konuda çok yönlü anlayışa ihtiyaç var." ifadelerini kullanmıştı.

