Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Doğu'da İsrail-ABD ile İran arasında süren savaş nedeniyle petrol ve gaz piyasalarındaki yükseliş ile ilgili konuştu. Avrupa yerine yeni petrol pazar alanlarının araştırılması gerektiğine işaret eden Putin, buna rağmen Avrupa ülkelerinin kendileriyle çalışmak istemesi durumunda iş birliği yapabileceklerini vurguladı.

Vladimir Putin'den
Devlet Başkanı Vladimir , 'daki İsrail-ABD ile İran arasındaki çatışmalar nedeniyle ve gaz piyasalarındaki yükselişin ardından Kremlin Sarayı'nda Rus petrol firmaları temsilcilerinin de katılımıyla toplantı düzenledi. Vladimir Putin, toplantıda sektöründe yaşanan gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Putin, "Bugün petrol sevkiyatında lojistik sorunlar görüyoruz ve bunun küresel üretim zincirleri üzerinde son derece olumsuz bir etkisi olduğunu, tüm uluslararası endüstri ve ekonomik ilişki sistemini etkilediğini görüyoruz. Çünkü petrol ve gaz tedarikindeki aksamalar enflasyon ve sanayi üretimini tetikliyor" dedi.

Vladimir Putin'den "Avrupalılarla çalışmaya hazırız" mesajı

Geçen yıl dünya genelinde deniz yoluyla yapılan petrol taşımacılığının yaklaşık üçte birinin (günde yaklaşık 14 milyon varil) Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini hatırlatan Putin, "Bunun yaklaşık yüzde 80'i Asya-Pasifik bölgesindeki ülkelere gidiyordu. Şu an bu güzergah tamamen kapandı. Boğaza bağımlı olan petrol üretimi, önümüzdeki ay içinde tamamen durma riskiyle karşı karşıya" ifadelerini kullandı. Putin, ayrıca Hürmüz Boğazı kullanılmadan Orta Doğu petrolünün sevkiyatının mümkün olmadığını belirtti.

Vladimir Putin'den "Avrupalılarla çalışmaya hazırız" mesajı

"RUSYA, GÜVENİLİR BİR ENERJİ TEDARİKÇİSİDİR"

Petrol fiyatlarının hızla yükseldiğine işaret eden Putin, "Küresel doğal gaz piyasasında da benzer bir durum yaşanıyor. Orta Doğu'dan gelen sıvılaştırılmış doğal gaz arzı keskin bir şekilde düştü. Bölgedeki üretim kapasitesi azaldı ve eski haline dönmesi haftalar, hatta aylar sürecek. Kayıp miktarları hızla telafi etmek mümkün değil. Sonuç olarak küresel doğal gaz fiyatları da hızla yükseliyor. Açıkça görülüyor ki, Orta Doğu'daki devam eden çatışma ortamında küresel yakıt ve enerji sevkiyatı, daha karlı ve umut vadeden pazarlar lehine kayacaktır. Rusya güvenilir bir enerji tedarikçisidir. Bu her zaman böyle olmuştur. Rusya, bizzat kendileri güvenilir karşı taraflar olan ülkelere petrol ve gaz sağlamaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Vladimir Putin'den "Avrupalılarla çalışmaya hazırız" mesajı

"RUSYA, AVRUPALILARLA ÇALIŞMAYA HAZIR"

Avrupa Birliği ülkelerinin 25 Nisan’dan itibaren 2027 yılına kadar kademeli olarak Rus petrol alımını durduran bir plan içerisinde olduğunu hatırlatan Putin, "Bu bağlamda hükümet, Avrupa pazarına enerji tedarikimizi durdurmanın analiz ve uygulanabilirliğini değerlendirmekle görevlendirilmişti. Kapının yüzümüze kapanmasını beklemek yerine bunu biz yapmalıyız ve bu hacimleri Avrupa pazarından daha cazip bölgelere yönlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Avrupa yerine yeni petrol pazar alanlarının araştırılması gerektiğine işaret eden Putin, buna rağmen Avrupa ülkelerinin kendileriyle çalışmak istemesi durumunda iş birliği yapabileceklerini de vurguladı. Putin, "Eğer Avrupalı şirketler ve alıcılar aniden yönlerini değiştirmeye karar verir ve bize siyasi mülahazalardan uzak, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir iş birliği sunarlarsa, buyursunlar yapsınlar. Biz hiçbir zaman reddetmedik ve Avrupalılarla da çalışmaya hazırız. Ancak onlardan bizimle çalışmaya hazır ve istekli olduklarına ve bu sürdürülebilirliği ve istikrarı sağlayacaklarına dair bazı sinyallere ihtiyacımız var" dedi.

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'e İsrail'den suikast tehdidi
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail ile İran'a yönelik ortak saldırılarının amacını açıkladı
