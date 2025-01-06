Putin’den düşük doğum oranına ‘nakit’ çözüm

06 Ocak 2025 09:47 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 09:49

Rusya’da doğum oranlarının düşmesi, hükümeti harekete geçirdi. Öğrenci annelere nakit destek verilirken, kürtaj erişimi kısıtlanıyor ve annelik teşvik ediliyor. Ancak savaş, göç ve ekonomik kriz demografik sorunları daha da derinleştiriyor.

Rusya’da doğum oranlarının son 25 yılın en düşük seviyelerine gerilemesi üzerine, hükümet doğumları artırmak için dikkat çekici bir adım attı. Artık bazı bölgelerde üniversite öğrencisi kadınlara çocuk sahibi olduklarında nakit para ödenecek.

Örneğin, kuzeybatıdaki Karelya Cumhuriyeti'nde, yerel yönetim yeni bir yasa çıkardı. Buna göre, üniversitede tam zamanlı eğitim gören, 25 yaş altı ve bölge sakini olan kadınlara 100 bin ruble (yaklaşık 910 dolar) ödeme yapılacak. Ancak bebek ölü doğarsa ödeme yapılmayacak.

Benzer bir teşvik Tomsk bölgesinde de uygulanıyor. Ülke genelinde en az 11 bölgenin bu tür ödemeler yaptığı belirtiliyor.

DEVLET DESTEKLERİ ARTIYOR

Rusya federal hükümeti de yeni yıl itibarıyla annelik ödemelerini artırdı. İlk kez anne olan kadınlara 2025'te 677 bin ruble (6,150 dolar), ikinci çocuğunu doğuranlara ise 894 bin ruble (8,130 dolar) ödeme yapılacak.

DEMOGRAFİK KRİZ DERİNLEŞİYOR

Bu teşviklerin ardında, Rusya’nın hızla kötüleşen demografik krizi yatıyor. 2024'ün ilk yarısında ülkede yalnızca 599 bin 600 bebek doğdu. Bu, 1999’dan bu yana en düşük doğum oranı. Haziran ayında doğumlar, ilk kez aylık 100 binin altına düştü. Kremlin Sözcüsü

Dmitry Peskov, bu durumun ülkenin geleceği için "felaket" olduğunu söyledi.

Rusya​'nın nüfusu şu anda yaklaşık 146 milyon. Ancak Birleşmiş Milletler’e göre, bu sayı 2100 yılında 74-112 milyon arasında bir seviyeye düşebilir.

SAVAŞ VE GÖÇ KRİZİ

Rusya'nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşın sonuçları da demografik kriz üzerindeki baskıyı artırıyor. Savaşta ölü ve yaralı sayısının 600 bini aştığı tahmin ediliyor. Ayrıca, 2022’de başlayan tam ölçekli işgalden bu yana çoğunluğu genç ve eğitimli bir milyondan fazla Rus ülkeyi terk etti.

ALTERNATİF ÖNLEMLER

Hükümetin nüfus artışını teşvik etmek için finansal desteklerin ötesine geçtiği de görülüyor. Kürtaj erişimi kısıtlandı ve “çocuk yapmamayı teşvik eden” propaganda yasaklandı. Hatta bir zamanlar genç yaşta hamileliğin zorluklarını anlatan bir Rus reality show programı, şimdi “anneliğin güzelliğini” öne çıkarıyor.

Bazı uzmanlar, Putin’in nüfus konusundaki takıntısının Ukrayna savaşını başlatmasında etkili olduğunu öne sürüyor. Dış Politika dergisinde yazan Ivan Krastev ve Stephen Holmes, “Putin, gelecekte Rusya’nın toprak olarak dev, nüfus olarak ise cüce kalacağının farkında” ifadesini kullandı.